Las 10 Apps que más se usan en Helsinki

¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las aplicaciones móviles más populares en Helsinki, la capital de Finlandia?

En este artículo te vamos a mostrar las apps que más usan los habitantes de esta ciudad, tanto para trabajar como para divertirse. También te daremos algunos consejos para que puedas aprovechar al máximo estas herramientas si viajas a Helsinki o si vives allí.

Helsinki es una ciudad moderna, cosmopolita y conectada, donde la tecnología juega un papel importante en el día a día de sus ciudadanos. Según un estudio de la consultora App Annie, los finlandeses pasan una media de 3 horas y 45 minutos al día usando aplicaciones móviles, lo que los sitúa entre los más activos de Europa. Además, Finlandia es el país de origen de algunas de las apps más exitosas del mundo, como Angry Birds, Clash of Clans o Supercell.

Pero, ¿qué apps son las que más utilizan los helsinkianos? Aquí te presentamos una lista con las 10 más descargadas y usadas en esta ciudad, según los datos de App Annie:

WhatsApp: La app de mensajería instantánea más popular del mundo no podía faltar en el ranking. WhatsApp es la forma más fácil y rápida de comunicarse con familiares, amigos y compañeros de trabajo, tanto mediante mensajes de texto como mediante llamadas o videollamadas. Además, permite enviar y recibir fotos, vídeos, documentos, ubicaciones y otros archivos. WhatsApp es gratuita y funciona con cualquier conexión a internet.

Wolt : Se trata de una app de entrega de comida a domicilio que opera en más de 20 países y que tiene su sede en Helsinki. Wolt permite pedir comida de cientos de restaurantes locales, desde pizzas hasta sushi, pasando por hamburguesas, ensaladas o comida vegana. La app muestra el tiempo estimado de entrega, el precio del pedido y la valoración de otros usuarios. Además, se puede seguir el recorrido del repartidor en tiempo real y dejar una propina si se desea.

HSL : Esta es la app oficial del transporte público de Helsinki, que incluye autobuses, tranvías, metro, trenes y ferris. HSL permite planificar la ruta más óptima para llegar a cualquier destino dentro de la ciudad y sus alrededores, así como comprar los billetes electrónicos con el móvil. También ofrece información en tiempo real sobre el estado del servicio, las posibles incidencias y las alternativas disponibles.

Yle Areena : Es la plataforma de streaming de la televisión pública finlandesa, que ofrece una gran variedad de contenidos audiovisuales, tanto en directo como bajo demanda. Yle Areena cuenta con programas de noticias, deportes, cultura, entretenimiento, documentales, series y películas, tanto nacionales como internacionales. Algunos de los contenidos son gratuitos y otros requieren una suscripción mensual.

Tori : Es el mayor mercado online de Finlandia, donde se puede comprar y vender todo tipo de productos y servicios, desde ropa y electrónica hasta coches y viviendas. Tori funciona como un tablón de anuncios virtual, donde los usuarios pueden publicar sus ofertas y contactar con los vendedores o compradores mediante un chat integrado en la app. Tori también permite filtrar los resultados por categoría, precio, ubicación y otros criterios.

MobilePay : Es una app de pago móvil que permite enviar y recibir dinero de forma fácil y segura mediante el número de teléfono. MobilePay se puede vincular a cualquier cuenta bancaria o tarjeta de crédito o débito y se puede usar para pagar en tiendas físicas y online, así como para dividir gastos entre amigos o familiares. MobilePay también ofrece otras funciones como donar a causas benéficas, comprar tarjetas regalo o gestionar suscripciones.

Tinder : La app de citas más famosa del mundo también tiene muchos adeptos en Helsinki. Tinder permite conocer a personas que se encuentran cerca y que comparten intereses o preferencias. La app funciona mediante un sistema de deslizamiento: si te gusta el perfil de alguien deslizas a la derecha y si no a la izquierda. Si hay coincidencia se puede iniciar una conversación y ver qué pasa.

Spotify : La app de música en streaming más popular del mundo también es una de las más usadas en Helsinki. Spotify ofrece acceso a millones de canciones y podcasts de todos los géneros y épocas, tanto en modo online como offline. La app permite crear y compartir listas de reproducción, seguir a artistas y amigos, descubrir nuevas recomendaciones y disfrutar de la mejor calidad de sonido.

Instagram : La red social de fotografía y vídeo más popular del mundo también tiene muchos seguidores en Helsinki. Instagram permite compartir momentos de la vida cotidiana o profesional mediante imágenes y vídeos, así como ver lo que hacen otras personas, marcas o celebridades. La app también ofrece funciones como filtros, stickers, historias, reels, directos y mensajes privados.

Duolingo: La app de aprendizaje de idiomas más descargada del mundo también es una de las favoritas en Helsinki. Duolingo permite aprender o mejorar más de 30 idiomas de forma divertida y efectiva, mediante lecciones cortas y adaptadas al nivel de cada usuario. La app también ofrece ejercicios de lectura, escritura, escucha y habla, así como un sistema de recompensas y desafíos.

Estas son las 10 apps que más usan los habitantes de Helsinki, según los datos de App Annie.

¿Las conocías todas? ¿Las has usado alguna vez?

¿Qué otras apps te gustan o te resultan útiles en esta ciudad?

Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado este artículo, compártelo con tus contactos. ¡Hasta la próxima!

