Las 10 Noticias más importantes de New York para el viernes 12 de abril de 2024

Biden promete defender a Filipinas en caso de un «ataque» en el Mar de China: El presidente Biden reiteró el compromiso de Estados Unidos de defender a Filipinas en caso de un «ataque armado» en el Mar de China Meridional.

La campaña de Kennedy Jr. despide a una empleada que dijo que derrotar a Biden era su «prioridad»: Una empleada de la campaña del candidato al Senado de Nueva York, Robert F. Kennedy Jr., fue despedida después de que se filtrara un video en el que decía que su «prioridad» era derrotar al presidente Biden. https://eldiariony.com/2024/04/11/la-campana-de-kennedy-jr-despide-a-empleada-que-dijo-que-derrotar-a-biden-era-su-prioridad/

Trump pierde apoyo entre votantes afroamericanos de estados indecisos, según encuesta: Una nueva encuesta muestra que el apoyo al expresidente Donald Trump ha disminuido entre los votantes afroamericanos en estados indecisos clave para las próximas elecciones presidenciales. https://eldiariony.com/2024/04/11/biden-pierde-apoyo-entre-los-votantes-afroamericanos-de-estados-indecisos-segun-encuesta/

Más de 118.000 migrantes irregulares han cruzado la selva del Darién en lo que va de 2024: La peligrosa selva del Darién en Panamá ha sido atravesada por más de 118.000 migrantes irregulares en lo que va del año, según la ONU. https://eldiariony.com/2024/04/11/mas-de-118000-migrantes-irregulares-han-cruzado-la-selva-del-darien-en-lo-que-va-de-2024/

7. El 53% de las mujeres migrantes en México afirma haber sido víctima de algún delito, según encuesta: Una encuesta revela que más de la mitad de las mujeres migrantes en México han sido víctimas de algún tipo de delito durante su viaje por el país.

Gobernadora de Iowa aprueba ley que autoriza al estado a arrestar y deportar inmigrantes: La gobernadora de Iowa ha firmado una ley que le da al estado la autoridad para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados.

Trump fracasa en su tercer intento en una semana de retrasar el juicio penal en Nueva York: La defensa del expresidente Donald Trump no tuvo éxito en su tercer intento de retrasar su juicio penal en Nueva York programado para comenzar en octubre

Tormenta invernal deja 3 muertos y miles de hogares sin electricidad en Michigan: Una tormenta invernal que azotó Michigan ha dejado al menos tres personas muertas y miles de hogares sin electricidad.

