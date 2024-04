Las 10 Noticias más relevantes de Los Angeles para el Viernes 05 de abril de 2024

1. Robo millonario en Los Ángeles: ladrones evaden el sistema de alarmas y quebraron caja fuerte.

Un grupo de ladrones irrumpió en una institución financiera de Los Ángeles y robó 30 millones de dólares en efectivo. La policía investiga el robo, uno de los mayores de dinero en efectivo en la historia de la ciudad.

2. Aumentan los casos de COVID-19 en Los Ángeles: las autoridades instan a la población a tomar medidas de precaución.

Los casos de COVID-19 están aumentando en Los Ángeles, lo que ha llevado a las autoridades a instar a la población a tomar medidas de precaución, como usar mascarillas en lugares públicos y vacunarse y recibir el refuerzo de la vacuna.

3. Mookie Betts y su increíble inicio de campaña con los Dodgers en la MLB.

El jardinero Mookie Betts ha tenido un inicio de temporada espectacular con los Dodgers de Los Ángeles, bateando para .385 con 10 jonrones y 30 carreras impulsadas.

4. Protestas en Los Ángeles por la muerte de un hombre a manos de la policía.

Se han producido protestas en Los Ángeles después de la muerte de un hombre a manos de la policía. La familia del hombre exige justicia y una investigación independiente del incidente.

5. El Concejo Municipal de Los Ángeles aprueba un aumento del salario mínimo.

El Concejo Municipal de Los Ángeles ha aprobado un aumento del salario mínimo a $16.04 por hora a partir del 1 de julio de 2024.

6. Los Lakers de Los Ángeles se acercan a los playoffs de la NBA.

Los Lakers de Los Ángeles han ganado 10 de sus últimos 12 partidos y se acercan a los puestos de playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA.

7. Se inaugura una nueva exposición en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.

El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles ha inaugurado una nueva exposición que presenta obras de arte de artistas de todo el mundo.

8. Festival de Coachella 2024: se anuncian los artistas principales.

Se han anunciado los artistas principales del Festival de Coachella 2024, que incluyen a Beyoncé, Bad Bunny y Taylor Swift.

9. Clima cálido y soleado para el fin de semana en Los Ángeles.

Se espera un clima cálido y soleado para el fin de semana en Los Ángeles, con temperaturas máximas en los 70 grados Fahrenheit.

10. Los Dodgers de Los Ángeles firman a un nuevo jugador estrella.

Los Dodgers de Los Ángeles han firmado a un nuevo jugador estrella, lo que aumenta sus posibilidades de ganar la Serie Mundial en 2024.

Las 10 Noticias más relevantes de Los Angeles para el Viernes 05 de abril de 2024 was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.