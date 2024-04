Las 10 Noticias más relevantes de New York para el Viernes 05 de abril de 2024

1. Madre muere por árbol caído en su auto durante tormenta severa en New York.

Una mujer de 30 años murió el jueves por la noche después de que un árbol cayera sobre su auto durante una tormenta severa en Queens. La víctima, identificada como María López, estaba conduciendo a casa con su hijo de 5 años cuando el árbol la aplastó. El niño resultó herido de gravedad, pero se espera que sobreviva.

2. Al menos cuatro muertos por tormenta de lluvia y nieve que continúa afectando estados del este de EE.UU.

Una tormenta de lluvia y nieve que ha azotado los estados del este de EE.UU. desde el miércoles ha dejado al menos cuatro muertos y a miles de personas sin electricidad. La tormenta ha causado cortes de energía, inundaciones y cierres de carreteras en varios estados, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Massachusetts.

3. Clima severo en New York y NJ: inundaciones, vuelos cancelados, cortes eléctricos y árboles caídos ¿Hasta cuándo lloverá?

Las fuertes lluvias y ráfagas de viento han causado inundaciones, cortes de energía, la caída de árboles y la cancelación de vuelos en Nueva York y Nueva Jersey. Se espera que la tormenta continúe hasta el sábado por la mañana, con posibilidad de más lluvia y nieve.

4. Legisladores de New York aprueban borrar como delito “poner los cuernos” a un cónyugue.

La Asamblea Estatal de Nueva York aprobó un proyecto de ley que eliminaría el adulterio como delito en el estado. La medida, que ahora debe ser aprobada por el Senado estatal y firmada por el gobernador Kathy Hochul, convertiría a Nueva York en el primer estado en despenalizar el adulterio.

5. Eclipse solar: 5 lugares para observarlo en New York.

Un eclipse solar parcial se podrá observar en Nueva York el 8 de abril de 2024. El eclipse comenzará a las 11:54 a.m. y alcanzará su punto máximo a las 1:24 p.m. La mejor manera de ver el eclipse es usar anteojos especiales para eclipses.

6. Ladrones balean dos veces a hombre que llegaba a una casa en New York.

Un hombre de 35 años fue baleado dos veces en la pierna el jueves por la noche cuando llegaba a una casa en Queens. La víctima, que no ha sido identificada, fue trasladada a un hospital en condición estable. La policía está buscando a dos sospechosos que huyeron de la escena en un vehículo.

7. Mató a 4 jóvenes en New York: pandillero MS-13 se declara culpable tras ser extraditado desde El Salvador.

Un pandillero de la MS-13 se declaró culpable el jueves de cuatro asesinatos en Long Island, Nueva York. El hombre, identificado como José López, fue extraditado desde El Salvador en 2022. Se espera que sea sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

8. ICE: migrantes enfrentan deportación tras arrestos por drogas y armas en apartamento con niño en New York.

Tres migrantes indocumentados enfrentan la deportación después de ser arrestados por cargos de drogas y armas en un apartamento en Brooklyn donde también se encontraba un niño de 3 años. Los agentes de ICE arrestaron a los hombres, de nacionalidad mexicana y hondureña, durante una redada el miércoles.

9. Detectan casos de tuberculosis entre migrantes que habitan albergues de Chicago.

Las autoridades de salud de Chicago han detectado casos de tuberculosis entre migrantes que habitan en albergues de la ciudad. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que puede ser grave si no se trata a tiempo. Se están realizando pruebas a los migrantes y se les está proporcionando tratamiento a los que están infectados.

10. Muere Peter Schey, abogado que defendió por décadas los derechos de los inmigrantes en EE.UU.

Peter Schey, un abogado que defendió por décadas los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, murió el jueves a los 84 años. Schey fue conocido por su trabajo en casos históricos como el de Plyler v. Doe, que garantizó el derecho a la educación de los niños indocumentados.

