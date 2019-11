<<- CLICK AQUI PARA VER LAS FOTOS, AL HACER CLICK USTED CERTIFICA QUE NO ES UN USUARIO DE VENEZUELA

LAS CHICAS MÁS BELLAS EN BIKINIS TEJIDOS

El ganchillo, croché (galicismo de crochet) o tejido de gancho, es una técnica para tejer labores con hilo o lana que utiliza una aguja corta y específica, «aguja de ganchillo» o «aguja de croché» de metal, plástico o madera.

Esta labor, similar al tricotado, consiste en pasar un anillo de hilo por encima de otro, aunque a diferencia de éste, se trabaja solamente con uno de los anillos cada vez.

También se denomina ganchillo a las piezas «tejidas» o realizados mediante esta técnica, como pueden ser: colchas, puntillas, centros de mesa, prendas de vestir, etc.