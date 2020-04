Las impactantes imágenes del Culto a María Lionza en la Montaña

El culto a Maria Lionza se remonta siglos atrás en Venezuela. Algunos historiadores lo ubican en el tiempo de la colonia, cuando el sincretismo de la fusión de las religiones de los indígenas locales, africanas y las católicas traídas por los españoles, crearon una nueva forma de canalizar la fe de los habitantes del nuevo mundo.

Miembros del culto se congregaron el 12 de octubre, en la montaña de Sorte, en el estado venezolano de Yaracuy, como lo hacen cada año para honrar a la diosa María Lionza y realizar ceremonias y rituales relacionados con la santería, coincidiendo con los días previos a la festividad del 12 de octubre.

En : Creencias y Esoterismo