Las motos eléctricas más económicas que se venden en Venezuela

¿Estás buscando una forma de movilizarte por la ciudad sin gastar mucho dinero ni contaminar el ambiente?

Entonces quizás te interese conocer las opciones de motos eléctricas económicas en Venezuela que existen en el mercado.

Las motos eléctricas son vehículos que funcionan con baterías recargables y que no emiten gases nocivos para el medio ambiente. Además, tienen un bajo costo de mantenimiento y son fáciles de conducir.

En Venezuela, hay varias marcas que ofrecen motos eléctricas de diferentes modelos, tamaños y prestaciones.

Algunas de ellas son:

Vefase:

Es la primera planta ensambladora dedicada exclusivamente a la comercialización de vehículos eléctricos en Venezuela. Tiene su sede en Barinas y ofrece motos con autonomía de 50 a 140 km, velocidad máxima de 30 a 85 km/h y precios que oscilan entre 450 y 1.687 dólares.

Yadea:

Es la marca de motos, bicicletas y monopatines eléctricos más grande del mundo. Tiene presencia en 78 países y cuenta con una amplia gama de productos que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Sus motos eléctricas tienen una autonomía de hasta 200 km, velocidad máxima de hasta 100 km/h y precios que van desde 1.000 hasta 3.000 dólares.

Ralvia:

Es un club que promueve el uso de motos eléctricas en Venezuela. Ofrece modelos con autonomía de hasta 120 km, velocidad máxima de hasta 80 km/h y precios que rondan los 1.500 dólares.

Estas son solo algunas de las opciones que puedes encontrar si quieres comprar una moto eléctrica económica en Venezuela. Sin embargo, antes de decidirte por una u otra, te recomendamos que compares sus características, ventajas y desventajas; así como que consultes las opiniones de otros usuarios y las condiciones de garantía y servicio técnico.

Las motos eléctricas son una alternativa ecológica, práctica y económica para trasladarte por la ciudad. Si te animas a probarlas, seguro que no te arrepentirás.

