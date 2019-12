La ciencia revela la verdadera razón del por qué las mujeres gimen durante el sexo. Un estudio de la Universidad Central de Lancashire encontró que una cuarta parte de las mujeres de vez en cuando emiten sonidos placenteros durante el sexo, pero eso lo hacen como una estrategia para tener el dominio sobre el acto y su pareja.

La investigación dice que esto lo hacen para obtener una ventaja a su favor, o al menos así lo afirmaron algunas mujeres entre los 18 y 48 años, las cuales fueron encuestadas y hablaron sobre gemidos, gritos y palabras que usan como motivación en el acto.

Según los resultados obtenidos por los analistas, al menos 4 de cada 5 mujeres gimen como una forma de fingir placer, además, esto lo han hecho al menos en la mitad de todos sus encuentros sexuales.

Pero esto no es todo, la investigación también descubrió que las mujeres sienten mayor placer durante el precalentamiento y no en medio del descontrol.

La conclusión a la que llegaron con esto, es que los gemidos son una forma de manipular positivamente a la pareja, ya que con esto, aumenta su autoestima y mejora su desempeño en el sexo.

