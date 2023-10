¿Estás buscando un nuevo hogar en Lyon? ¿Quieres aprovechar las mejores ofertas del mercado inmobiliario? Entonces este artículo es para ti. Te presentamos las ofertas de inmuebles más recientes y económicas en Lyon, una de las ciudades más hermosas y dinámicas de Francia.

Lyon es la tercera ciudad más poblada de Francia, después de París y Marsella, y la segunda más grande en términos de superficie. Es el centro económico, cultural e histórico de la región de Auvernia-Ródano-Alpes, y cuenta con un patrimonio arquitectónico y artístico impresionante.

Además, Lyon es famosa por su gastronomía, sus festivales y su calidad de vida.

Si quieres vivir en Lyon, tienes muchas opciones para elegir. Desde apartamentos modernos y luminosos en el centro de la ciudad, hasta casas rurales y acogedoras en las afueras, pasando por lofts industriales y elegantes en el barrio de La Confluence. Sea cual sea tu estilo y tu presupuesto, seguro que encuentras el inmueble que se adapta a tus necesidades y expectativas.

Para ayudarte en tu búsqueda, hemos seleccionado algunas de las ofertas más atractivas que hemos encontrado en los últimos días. Estas son:

Un apartamento de 2 habitaciones y 50 m2 en el distrito 6, cerca del parque de la Tête d’Or y de la estación de metro Masséna. El apartamento está totalmente reformado y equipado, y tiene un balcón con vistas a la calle. El precio es de 180.000 euros.

Una casa de 4 habitaciones y 120 m2 en el pueblo de Saint-Genis-Laval, a 10 km al sur de Lyon. La casa tiene un jardín de 500 m2 con piscina, una chimenea en el salón y una cocina americana. El precio es de 320.000 euros.

Un loft de 3 habitaciones y 80 m2 en el barrio de La Confluence, junto al río Saona y al museo de las Confluencias. El loft tiene un diseño moderno e industrial, con techos altos, vigas metálicas y grandes ventanales. El precio es de 260.000 euros.

Estas son solo algunas de las ofertas que puedes encontrar en Lyon. Si quieres ver más opciones, te invitamos a visitar nuestro sitio web, donde podrás filtrar por tipo de inmueble, ubicación, superficie, precio y otros criterios. También puedes contactarnos por teléfono o correo electrónico si necesitas asesoramiento personalizado.

No pierdas esta oportunidad de encontrar tu nuevo hogar en Lyon. Las ofertas son limitadas y se agotan rápido. ¡Date prisa y haz tu reserva ya!

Las Ofertas de inmuebles más recientes y económicas en Lyon was last modified: by