Listado de números de cuenta del SAIME

CUENTAS BANCARIAS RECAUDADORAS TITULAR BANCO N° DE CUENTA TIPO DE CUENTA SAIME BANCARIBE 0114-0182-16-1820032205 CORRIENTE SAIME BANESCO 0134-1099-25-0001002020 CORRIENTE SAIME BANESCO 0134-1099-23-0001002021 CORRIENTE SAIME BICENTENARIO 0175-0141-14-0060183212 CORRIENTE SAIME BICENTENARIO 0175-0141-17-0073019806 CORRIENTE SAIME BOD 0116-0083-28-0196030188 CORRIENTE SAIME CARONI 0128-0002-91-0200996965 CORRIENTE SAIME EXTERIOR 0115-0010-22-3000402808 CORRIENTE SAIME FONDO COMUN 0151-0116-47-4411616834 CORRIENTE SAIME PLAZA 0138-0003-16-0030141150 CORRIENTE SAIME PROVINCIAL 0108-0582-19-0100040633 CORRIENTE SAIME TESORO 0163-0204-01-2043006524 CORRIENTE SAIME VENEZUELA 0102-0552-26-0000022282 CORRIENTE SAIME VENEZUELA 0102-0552-21-0000027261 CORRIENTE SAIME VENEZUELA 0102-0762-25-0000012988 CORRIENTE CUENTA ÚNICA SERVICIO DE RESGUARDO Y CUSTODIA DE PASAPORTE TITULAR BANCO N° DE CUENTA TIPO DE CUENTA SAIME BANESCO 0134-1099-27-0001002162 CORRIENTE

NOTA

Los depósitos realizados al SAIME deben ser hechos por la persona que va a cumplir con el trámite, NO POR TERCEROS.

No se permiten pagos a través de transferencias.

Algunas oficinas poseen puntos de venta, pero por problemas de sistema, que siempre se presentan de último momento es recomendable hacer el deposito con anterioridad.

Anteriormente los niños y adolescentes menores de edad no cancelaban el pasaporte, actualmente si se hace, y el costo es el mismo que el de los adultos

Quieres consultar más tips para realizar trámites? click aquí..

Números de cuenta del SAIME was last modified: by

En : Trámites