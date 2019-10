Lluvias en Caracas: Zonas inundadas y arboles caídos, FOTOS

La tarde de este martes 29 de octubre de 2019,usuarios reportaron que varias zonas de la capital venezolana quedaro inundadas por las intensas lluvias que se presentaron, entre ellas la Avenida Libertador.

Tambien se reportaron varios arboles caídos..

#29Oct 2:22 PM #Caracas #Lluvia Frente del palacio de justicia, en el centro se Caracas, por la fuerte brisa y lluvia, un árbol cayó sobre vehículos estacionados. Solo daños materiales, no han reportado lesionados. pic.twitter.com/7aKdfeXlCq – @RCamachoVzla — Reporte Ya (@ReporteYa) October 29, 2019

#29Oct #Lluvia Vientos huracanados derribaron árbol frente al Palacio de Justicia en el centro de Caracas, dañando severamente por lo menos 4 vehículos. pic.twitter.com/HUBquU3Khc – @OTroconisArias — Reporte Ya (@ReporteYa) October 29, 2019

