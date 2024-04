Las 10 Noticias más relevantes de Seattle para el 03 de Abril de 2024

Los 10 Titulares de las Noticias más relevantes de Seattle para el 03 de Abril de 2024

1. Los Seahawks se preparan para el draft de la NFL El equipo de Seattle busca mejorar su plantilla en el draft con la esperanza de regresar a la postemporada.

2. Protestas por la reforma policial en Seattle Activistas exigen cambios en las políticas del departamento de policía tras la muerte de un hombre afrodescendiente a manos de un oficial.

3. Aumenta la preocupación por la falta de vivienda en Seattle El número de personas sin hogar en Seattle sigue aumentando, lo que genera preocupación por la seguridad y la calidad de vida en la ciudad.

4. Se inaugura el nuevo museo de ciencia ficción en Seattle El Museo de la Ciencia Ficción abre sus puertas al público con una colección de objetos y archivos relacionados con este género.

5. Los Mariners buscan su primera victoria en la temporada de la MLB El equipo de Seattle aún no ha ganado un partido en la temporada regular de la MLB y busca romper la racha negativa.

6. Festival de Música de Seattle artistas y horarios confirmados El evento contará con la participación de artistas como Kendrick Lamar, Billie Eilish y Foo Fighters.

7. Aumenta el número de casos de COVID19 en Seattle Las autoridades sanitarias instan a la población a tomar medidas de precaución para evitar la propagación del virus.

8. La policía de Seattle investiga un tiroteo en un centro comercial Un hombre resultó herido en un tiroteo en un centro comercial de Seattle.

9. Se celebra el Día del Niño en Seattle Se organizan eventos y actividades para celebrar el Día del Niño en diferentes parques y lugares de la ciudad.

10. Seattle se prepara para la temporada de incendios forestales Las autoridades locales realizan simulacros y operativos para prepararse para la temporada de incendios forestales que comienza en verano.

