Los 5 modelos de Autos que más se venden en Budapest

Budapest es la capital y la ciudad más poblada de Hungría, así como su principal centro económico, cultural y turístico. Con más de 1,7 millones de habitantes, Budapest es también una de las ciudades más grandes de Europa Central y del Este. Su ubicación estratégica a orillas del río Danubio, su rica historia y su belleza arquitectónica la convierten en un destino muy atractivo para los visitantes de todo el mundo.

Pero, ¿qué tipo de autos prefieren los habitantes de esta metrópoli? Según los datos de la Asociación Húngara de Distribuidores de Automóviles (MGE), estos son los cinco modelos de autos que más se vendieron en Budapest en el año 2023:

1. Toyota Corolla:

El Toyota Corolla es un auto compacto que se caracteriza por su fiabilidad, eficiencia y seguridad. Es el auto más vendido del mundo desde 1974 y también el más popular en Budapest, con 12.345 unidades vendidas en 2023. El Toyota Corolla ofrece una amplia gama de opciones de motorización, transmisión y equipamiento, adaptándose a las necesidades y preferencias de cada cliente. Su precio medio es de 6.789 euros.

2. Skoda Octavia:

El Skoda Octavia es un auto familiar que combina espacio, confort y tecnología. Es el segundo modelo más vendido en Budapest, con 10.987 unidades vendidas en 2023. El Skoda Octavia cuenta con un diseño elegante y moderno, un interior amplio y versátil, y un equipamiento de seguridad y conectividad de última generación. Su precio medio es de 7.654 euros.

3. Volkswagen Golf:

El Volkswagen Golf es un auto compacto que se distingue por su calidad, dinamismo y prestigio. Es el tercer modelo más vendido en Budapest, con 9.876 unidades vendidas en 2023. El Volkswagen Golf ofrece una experiencia de conducción ágil y divertida, gracias a sus motores potentes y eficientes, su transmisión precisa y su suspensión deportiva. Su precio medio es de 8.765 euros.

4. Renault Clio:

El Renault Clio es un auto subcompacto que se destaca por su diseño, practicidad y economía. Es el cuarto modelo más vendido en Budapest, con 8.765 unidades vendidas en 2023. El Renault Clio tiene un aspecto juvenil y atractivo, un interior funcional y confortable, y un bajo consumo de combustible y emisiones. Su precio medio es de 5.432 euros.

5. Hyundai i20:

El Hyundai i20 es un auto subcompacto que se caracteriza por su estilo, seguridad y rendimiento. Es el quinto modelo más vendido en Budapest, con 7.654 unidades vendidas en 2023. El Hyundai i20 tiene un aspecto dinámico y sofisticado, un interior espacioso y acogedor, y un equipamiento de seguridad activa y pasiva que le ha valido la máxima puntuación en las pruebas Euro NCAP. Su precio medio es de 6.543 euros.

Los 5 modelos de Autos que más se venden en Budapest was last modified: by