Los deportes más populares en la Ciudad de Los Ángeles, California.

Los Ángeles es una ciudad famosa por su cultura, su clima y su diversidad. Pero también es una ciudad que ofrece muchas opciones para practicar deportes, tanto para aficionados como para profesionales. En este artículo te presentamos cinco deportes que se practican en la Ciudad de Los Ángeles y que quizás te animen a probarlos.

1. Surf.

El surf es uno de los deportes más populares y emblemáticos de Los Ángeles, especialmente en las playas de Malibú, Santa Mónica y Venice. Los amantes de las olas pueden disfrutar de este deporte durante todo el año, gracias a las buenas condiciones climáticas y a la variedad de spots. Además, hay muchas escuelas y tiendas donde alquilar el equipo necesario o tomar clases con instructores experimentados.

2. Baloncesto.

Los Ángeles es la sede de dos de los equipos más importantes de la NBA: los Lakers y los Clippers. Ambos juegan sus partidos en el Staples Center, un impresionante estadio con capacidad para 19.000 espectadores. El baloncesto es un deporte muy seguido y practicado por los angelinos, que pueden encontrar numerosas canchas públicas o privadas donde jugar con amigos o unirse a ligas amateurs.

3. Senderismo.

Los Ángeles no solo tiene playas, sino también montañas y parques naturales donde practicar senderismo. Una de las rutas más famosas y concurridas es la que lleva al cartel de Hollywood, desde donde se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Otras opciones son el Griffith Park, el Runyon Canyon o el Malibu Creek State Park, donde se pueden ver cascadas, lagos y animales salvajes.

4. Skate.

El skate es otro deporte que tiene su origen y su máxima expresión en Los Ángeles. La ciudad cuenta con una gran cantidad de skateparks, como el Venice Skatepark, el Stoner Skate Plaza o el The Berrics, donde se pueden ver a skaters de todos los niveles y estilos. También hay muchos lugares emblemáticos donde practicar skate en la calle, como el Hollywood Boulevard, el Sunset Boulevard o el Santa Monica Pier.

5. Ciclismo.

El ciclismo es un deporte que cada vez tiene más adeptos en Los Ángeles, tanto por sus beneficios para la salud como por ser una alternativa ecológica al tráfico. La ciudad dispone de más de 1.600 kilómetros de carriles bici, que conectan diferentes barrios y puntos de interés. Además, hay muchas rutas escénicas para hacer en bicicleta, como la que bordea la costa desde Santa Mónica hasta Redondo Beach, o la que atraviesa el Valle de San Fernando.

Los deportes más populares en la Ciudad de Los Ángeles was last modified: by