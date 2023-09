Los Deportes que más se practican en Madrid

¿Te gusta el deporte y quieres conocer algunas de las opciones que te ofrece la capital de España? En este artículo te presentamos cinco deportes que se practican en la ciudad de Madrid, tanto por aficionados como por profesionales. Algunos son muy populares y otros quizás te sorprendan, pero todos tienen algo en común: son divertidos, saludables y te permiten disfrutar de la naturaleza, la cultura y el ocio de esta gran urbe.

1. Fútbol.

Es el deporte rey en España y en Madrid no podía ser menos. La ciudad cuenta con dos de los equipos más famosos del mundo: el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que compiten en la máxima categoría del fútbol español y europeo. Además, hay muchos otros clubes de menor nivel pero con mucha historia y tradición, como el Rayo Vallecano, el Getafe o el Leganés. Si te gusta jugar al fútbol, tienes a tu disposición cientos de campos y pistas donde practicarlo, tanto públicos como privados, y puedes apuntarte a alguna de las muchas ligas y torneos que se organizan para aficionados de todas las edades y niveles.

2. Ciclismo.

Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la bicicleta, ya que ofrece una gran variedad de rutas y paisajes para recorrer sobre dos ruedas. Puedes elegir entre el asfalto o la montaña, la ciudad o el campo, la llanura o la sierra. Hay opciones para todos los gustos y dificultades, desde paseos tranquilos por el centro histórico o el parque del Retiro, hasta ascensiones exigentes por los puertos de la sierra de Guadarrama. También puedes participar en alguna de las muchas carreras y marchas ciclistas que se celebran a lo largo del año, como la Vuelta a Madrid o la Quebrantahuesos.

3. Pádel.

Es uno de los deportes más de moda en los últimos años y Madrid no se queda atrás. El pádel es una modalidad de raqueta que se juega en parejas y en una pista cerrada por paredes. Es muy divertido, dinámico y fácil de aprender, y además tiene muchos beneficios para la salud física y mental. En Madrid hay más de 300 pistas de pádel repartidas por toda la ciudad, tanto públicas como privadas, y puedes encontrar gente con quien jugar en cualquier momento y nivel. También hay escuelas, clubes y competiciones para los más entusiastas.

4. Escalada.

Si te gustan las alturas y los retos, la escalada es tu deporte. Madrid tiene una gran oferta de lugares donde practicar esta actividad, tanto en roca natural como en rocódromos artificiales. Puedes escalar en la sierra de Guadarrama, donde hay zonas emblemáticas como La Pedriza, el Valle de la Fuenfría o el Circo de Gredos; o en la zona sur, donde destacan lugares como Patones, La Cabrera o El Escorial. Si prefieres quedarte en la ciudad, tienes a tu disposición varios rocódromos donde aprender y entrenar con seguridad y comodidad, como el RockOMadrid, el Urban Monkey o el Boulder Madrid.

5. Golf.

Aunque pueda parecer un deporte elitista o aburrido, el golf es una actividad muy completa y relajante que se puede practicar en Madrid sin gastar mucho dinero ni tiempo. Hay más de 20 campos de golf en la ciudad y sus alrededores, algunos públicos y otros privados, donde puedes iniciarte o perfeccionar tu técnica con clases, alquileres o abonos. El golf te ayuda a mejorar tu coordinación, concentración y equilibrio, además de permitirte disfrutar del aire libre y del contacto con la naturaleza.

