Los empleos mejor pagados en Daytona Beach

Los trabajos mejor pagados en Daytona Beach varían según la industria y el nivel de experiencia. Sin embargo, algunos de los trabajos mejor pagados en general en el área incluyen

Según datos del Bureau of Labor Statistics (BLS) de los Estados Unidos, algunos de los empleos mejor pagados en el área metropolitana de Daytona Beach en 2021 fueron

1. Cirujanos $227,880 por año

2. Anestesiólogos $210,000 por año

3. Médicos y cirujanos familiares $208,000 por año

4. Gerentes de marketing $139,240 por año

5. Abogados $126,930 por año

6. Jueces magistrados y jueces municipales $126,760 por año

7. Ortodoncistas $124,540 por año

8. Directores de sistemas de información $122,330 por año

9. Odontólogos generales $119,750 por año

10. Especialistas en marketing $118,000 por año

Gerente de atención médica en Daytona Beach

Los gerentes de atención médica en Daytona Beach ganan un salario promedio anual de $112,260. Son responsables de supervisar las operaciones de los departamentos de atención médica y garantizar que se brinden servicios de calidad a los pacientes.

Cirujano en Daytona Beach

Los cirujanos en Daytona Beach ganan un salario promedio anual de $208,000. Realizan operaciones y procedimientos quirúrgicos para diagnosticar y tratar enfermedades o lesiones.

Anestesiólogo en Daytona Beach

Los anestesiólogos en Daytona Beach ganan un salario promedio anual de $208,000. Administran anestesia a los pacientes antes, durante y después de la cirugía u otros procedimientos médicos.

Dentista en Daytona Beach

Los dentistas en Daytona Beach ganan un salario promedio anual de $159,440. Diagnostican y tratan enfermedades y trastornos de los dientes y las encías.

Ten en cuenta que estos son solo algunos de los trabajos mejor pagados en Daytona Beach. Hay muchas otras oportunidades de altos ingresos disponibles en la región, según tus habilidades y experiencia.

