Los empleos mejor pagados en la Ciudad de Denver

Los empleos mejor pagados en Denver varían según la industria, la experiencia y las habilidades. Sin embargo, algunos de los trabajos con los salarios más altos en la ciudad incluyen:

Profesionales médicos:

Médicos: El salario promedio anual para un médico en Denver es de $208,000.

Cirujanos: El salario promedio anual para un cirujano en Denver es de $251,000.

Enfermeras registradas: El salario promedio anual para una enfermera registrada en Denver es de $86,000.

Profesionales de la industria legal:

Abogados: El salario promedio anual para un abogado en Denver es $126,000.

Jueces: El salario promedio anual para un juez en Denver es $171,000.

Profesionales de la industria financiera:

Gerentes financieros: El salario promedio anual para un gerente financiero en Denver es $135,000.

Analistas financieros: El salario promedio anual para un analista financiero en Denver es $85,000.

Profesionales de la industria tecnológica:

Ingenieros de software: El salario promedio anual para un ingeniero de software en Denver es $110,000.

Desarrolladores web: El salario promedio anual para un desarrollador web en Denver es $75,000.

Otros empleos bien pagados:

Gerentes de empresas: El salario promedio anual para un gerente de empresa en Denver es $108,000.

Pilotos de aerolíneas: El salario promedio anual para un piloto de aerolínea en Denver es $193,000.

Arquitectos: El salario promedio anual para un arquitecto en Denver es $84,000.

Es importante tener en cuenta que estos son solo algunos ejemplos de los empleos mejor pagados en Denver. Hay muchos otros trabajos que ofrecen salarios altos en la ciudad.

Si está buscando un trabajo bien pagado en Denver, es importante que investigue y encuentre un trabajo que coincida con sus habilidades e intereses.



