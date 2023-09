Los empleos mejor pagados en la Ciudad de Marsella

¿Estás buscando un cambio de carrera o una mejora salarial en la Ciudad de Marsella?

Si es así, te interesará saber cuáles son los empleos mejor pagados en esta próspera metrópolis. En este artículo, te presentamos un ranking de las 10 profesiones más demandadas y mejor remuneradas en Marsella, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

10. Ingeniero/a de software

Los ingenieros y las ingenieras de software se encargan de diseñar, desarrollar, probar y mantener programas informáticos para diversos fines. Su trabajo es esencial para el funcionamiento de empresas, organizaciones e instituciones de todo tipo. Según el INEC, el salario promedio de un ingeniero o una ingeniera de software en Marsella es de 4.500 euros mensuales.

9. Arquitecto/a

Los arquitectos y las arquitectas son los profesionales que se dedican a proyectar, planificar y supervisar la construcción y el mantenimiento de edificios, viviendas, infraestructuras y espacios urbanos. Su labor es fundamental para el desarrollo sostenible y la calidad de vida de la ciudadanía. El salario promedio de un arquitecto o una arquitecta en Marsella es de 4.800 euros mensuales.

8. Abogado/a

Los abogados y las abogadas son los expertos y las expertas en derecho que asesoran, representan y defienden los intereses de sus clientes ante los tribunales y otras instancias jurídicas. Su trabajo es imprescindible para garantizar el cumplimiento de las leyes y la protección de los derechos humanos. El salario promedio de un abogado o una abogada en Marsella es de 5.000 euros mensuales.

7. Médico/a

Los médicos y las médicas son los profesionales que se ocupan de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades y lesiones que afectan a la salud de las personas. Su trabajo es vital para el bienestar físico y mental de la población. El salario promedio de un médico o una médica en Marsella es de 5.500 euros mensuales.

6. Director/a financiero/a

Los directores y las directoras financieras son los responsables de gestionar los recursos económicos de una empresa u organización. Su trabajo consiste en planificar, ejecutar y controlar el presupuesto, los ingresos, los gastos, las inversiones, los impuestos y las auditorías. Su trabajo es clave para el éxito y la rentabilidad de cualquier negocio. El salario promedio de un director o una directora financiera en Marsella es de 6.000 euros mensuales.

5. Piloto/a comercial

Los pilotos y las pilotos comerciales son los profesionales que se encargan de conducir aviones comerciales que transportan pasajeros o mercancías entre diferentes destinos. Su trabajo requiere una alta cualificación técnica, una gran responsabilidad y una buena capacidad para afrontar situaciones imprevistas. El salario promedio de un piloto o una piloto comercial en Marsella es de 6.500 euros mensuales.

4. Director/a general

Los directores y las directoras generales son los máximos responsables de dirigir y coordinar las actividades de una empresa u organización. Su trabajo implica definir la visión, la misión, los objetivos, las estrategias, las políticas y los planes de acción que guían el funcionamiento y el crecimiento del negocio. Su trabajo es determinante para el liderazgo y la competitividad del mercado. El salario promedio de un director o una directora general en Marsella es de 7.000 euros mensuales.

3. Cirujano/a plástico/a

Los cirujanos y las cirujanas plásticas son los médicos y las médicas que se especializan en realizar intervenciones quirúrgicas para modificar o mejorar el aspecto físico de las personas. Su trabajo combina la ciencia, el arte y la ética para ofrecer soluciones estéticas o reconstructivas a sus pacientes. El salario promedio de un cirujano o una cirujana plástica en Marsella es de 8.000 euros mensuales.

2. Futbolista profesional

Los futbolistas profesionales son los deportistas que se dedican a jugar al fútbol a nivel competitivo en equipos profesionales o selecciones nacionales. Su trabajo implica entrenar, competir y representar a su club o país en diferentes torneos y campeonatos. Su trabajo es apasionante y muy popular entre los aficionados al deporte rey. El salario promedio de un futbolista profesional en Marsella es de 10.000 euros mensuales.

1. Astronauta

Los astronautas son los profesionales que se entrenan y se preparan para viajar al espacio exterior y realizar misiones científicas, técnicas o exploratorias. Su trabajo es el sueño de muchos niños y niñas, y el desafío más grande y fascinante que existe para la humanidad. El salario promedio de un astronauta en Marsella es de 15.000 euros mensuales.

Estos son los empleos mejor pagados en la Ciudad de Marsella, según el INEC. ¿Te ha sorprendido alguno? ¿Te gustaría dedicarte a alguno de ellos? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.

Los empleos mejor pagados en la Ciudad de Marsella was last modified: by