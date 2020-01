Un usuario de twitter publicó un video que la ha dado la vuelta al mundo en los últimos días, pues se trata de un par de mapaches que rondaban su casa en horas nocturnas, el parecer el usuario los estuvo monitoreando varias noches hasta que supo el recorrido preferido por los animalitos merodeadores, sucede que al asustarlos con un sonido similar al que ellos hacen sin pena alguna el par de mapaches tómo una posición intentando ser estatuas de jardín pretendiendo no ser vistos por quién los habría descubierto en su merodeo nocturno.

Los Mapaches camuflados cómo estatuas, el video viral del momento.. pic.twitter.com/PWECSFqJyU — NotiActual (@notiactual) January 5, 2020



Lo interesante es que toman una actitud que podríamos considerar cómo humana, se conoce que esta especie es muy inteligente, hoy lo comprobamos…

En : Insólito