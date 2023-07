Los mejores empleos para latinos en Mount Vernon, New York

Si eres latino y vives en Mount Vernon, New York, tal vez te interese saber cuáles son los mejores empleos para ti en esta ciudad. Según el censo de 2020, Mount Vernon tiene una población de 67,345 habitantes, de los cuales el 30.4% son latinos o hispanos. Esto significa que hay una gran diversidad cultural y una demanda de servicios y productos dirigidos a esta comunidad.

En este artículo, te presentamos algunos de los empleos más populares y mejor pagados para latinos en Mount Vernon, así como los requisitos y beneficios que ofrecen. Estos empleos son:

– Asistente médico: Un asistente médico es un profesional de la salud que ayuda a los médicos y enfermeras en diversas tareas clínicas y administrativas. Algunas de sus funciones son tomar signos vitales, preparar muestras de laboratorio, hacer citas, llenar formularios y brindar educación al paciente. Para ser asistente médico se necesita tener un diploma de escuela secundaria o equivalente, completar un programa de capacitación acreditado y obtener una certificación nacional. El salario promedio de un asistente médico en Mount Vernon es de $38,760 al año, según el Bureau of Labor Statistics (BLS).

– Intérprete o traductor: Un intérprete o traductor es una persona que facilita la comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas. Puede trabajar en diversos ámbitos, como el judicial, el educativo, el empresarial o el turístico. Para ser intérprete o traductor se necesita dominar al menos dos idiomas, tener conocimientos culturales y técnicos y contar con una certificación o licencia según el campo de especialización. El salario promedio de un intérprete o traductor en Mount Vernon es de $51,830 al año, según el BLS.

– Maestro de educación bilingüe: Un maestro de educación bilingüe es un educador que enseña a los estudiantes que tienen otro idioma materno además del inglés. Su objetivo es ayudarlos a desarrollar sus habilidades lingüísticas y académicas en ambos idiomas. Para ser maestro de educación bilingüe se necesita tener una licenciatura en educación o un campo relacionado, completar un programa de formación docente y obtener una certificación estatal. El salario promedio de un maestro de educación bilingüe en Mount Vernon es de $64,310 al año, según el BLS.

Estos son solo algunos ejemplos de los mejores empleos para latinos en Mount Vernon, New York. Hay muchas otras opciones que pueden adaptarse a tus intereses, habilidades y metas profesionales. Lo importante es que busques información, te prepares y aproveches las oportunidades que ofrece esta ciudad multicultural.