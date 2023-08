Los mejores empleos para latinos en Saratoga Springs, New York

Si eres latino y estás buscando un empleo en Saratoga Springs, New York, quizás te interese saber cuáles son las mejores opciones para ti. Según el censo de 2020, el 6.4% de la población de esta ciudad es de origen hispano o latino, lo que significa que hay una comunidad diversa y activa que puede apoyarte en tu búsqueda laboral.

En este artículo, te presentamos algunas de las compañías que contratan a latinos en Saratoga Springs y sus alrededores, así como los requisitos y beneficios que ofrecen. Estas compañías se destacan por su compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión de todos sus empleados, así como por su cultura de innovación y crecimiento.

1. Subaru of America: Esta empresa automotriz es una de las más confiables del mercado y tiene una filosofía multicultural que la convierte en una de las mejores opciones para los latinos. Subaru proporciona oportunidades para que los miembros del equipo aprendan unos de otros, compartan perspectivas únicas y se fortalezcan juntos. La empresa ha alcanzado el 100% del índice de calidad de la Campaña de Derechos Humanos (en inglés, HRC Corporate Equality Index) por tercer año consecutivo como prueba de que las prácticas empresariales y la toma de decisiones en toda la organización se construyen sobre la base de tratar a los demás como seres humanos en primer lugar. Subaru ofrece empleos en diferentes áreas, como ventas, servicio al cliente, ingeniería, marketing, finanzas y más. Puedes ver las vacantes disponibles en su página web.

2. Audible: Audible es una compañía de Amazon que se especializa en la creación y distribución de contenido de audiolibros, podcasts, emisoras y más. Audible ofrece muchas oportunidades de trabajo para latinos en las industrias de entretenimiento y tecnología, tanto en línea como a través de una aplicación móvil. Los empleados de Audible provienen de muchos orígenes, pero todos ellos se inspiran en compartir el poder de la información. La empresa está obsesionada con superar las expectativas de los clientes y ha implementado varios programas que benefician a sus empleados, como bonos, seguros médicos, vacaciones pagadas y más. Puedes ver las vacantes disponibles en su página web.

3. Eventbrite: Eventbrite es una plataforma que se dedica a la venta de entradas y promoción de eventos de todo tipo, desde festivales y conciertos hasta conferencias y talleres. Eventbrite cuenta con una poderosa plataforma online y una aplicación móvil que facilitan la organización y asistencia a eventos. La diversidad de empleados es sumamente importante para el crecimiento de esta compañía, ya que su éxito se debe a los diferentes gustos y preferencias al promocionar eventos en muchísimas ciudades de Estados Unidos. Eventbrite ofrece empleos en diferentes áreas, como desarrollo web, diseño gráfico, atención al cliente, marketing, finanzas y más. Puedes ver las vacantes disponibles en su página web.

Estas son solo algunas de las compañías que contratan a latinos en Saratoga Springs, New York, pero hay muchas más opciones disponibles. Lo importante es que te informes bien sobre los requisitos, beneficios y condiciones laborales que ofrecen cada una de ellas y que elijas la que mejor se adapte a tus habilidades e intereses. Recuerda que tu origen latino es una ventaja competitiva que te puede abrir muchas puertas en el mercado laboral estadounidense.

