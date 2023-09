Los mejores hoteles donde alojarse en la Ciudad de Marsella

La ciudad de Marsella es una de las más bellas y visitadas de Francia, con su rico patrimonio cultural, su clima mediterráneo y su gastronomía deliciosa. Si estás planeando un viaje a esta urbe, te interesará saber cuáles son los mejores hoteles donde alojarse en la ciudad de Marsella. Aquí te presentamos una selección de cinco opciones que te ofrecen comodidad, calidad y buen precio.

1. Hotel Sofitel Marseille Vieux Port: Este hotel de cinco estrellas se encuentra en el puerto viejo de Marsella, uno de los lugares más emblemáticos y pintorescos de la ciudad. El hotel cuenta con habitaciones amplias y elegantes, con vistas al mar o a la basílica de Notre Dame de la Garde. También dispone de un spa, una piscina climatizada, un restaurante gourmet y un bar con terraza panorámica.

2. Hotel Novotel Marseille Centre Prado Vélodrome: Este hotel de cuatro estrellas se ubica cerca del estadio Vélodrome, donde se celebran los partidos de fútbol del Olympique de Marsella. El hotel ofrece habitaciones modernas y confortables, con wifi gratuito, minibar y cafetera. Además, tiene un gimnasio, un centro de negocios, un restaurante y un bar.

3. Hotel Ibis Marseille Centre Gare Saint Charles: Este hotel de tres estrellas se sitúa frente a la estación de tren Saint Charles, lo que lo hace muy práctico para los viajeros que llegan o salen en tren. El hotel dispone de habitaciones funcionales y acogedoras, con aire acondicionado, televisión y baño privado. También cuenta con un desayuno buffet, una recepción abierta las 24 horas y un aparcamiento.

4. Hotel Escale Oceania Marseille Vieux Port: Este hotel de dos estrellas se localiza en el corazón del puerto viejo, a pocos pasos de los principales atractivos turísticos de Marsella. El hotel tiene habitaciones sencillas y limpias, con wifi gratuito, teléfono y secador de pelo. Asimismo, ofrece un desayuno continental, una sala de reuniones y una consigna de equipaje.

5. Hotel Vertigo Vieux Port: Este hotel de una estrella es una opción económica y original para alojarse en la ciudad de Marsella. Se trata de un albergue que ofrece habitaciones compartidas o privadas, decoradas con un estilo retro y colorido. El hotel dispone de una cocina común, una sala de juegos, una lavandería y un bar.

