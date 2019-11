Los Mejores Países para Emigrar al llegar la Jubilación

Llega el tiempo de la jubilación y hemos ahorrado lo suficiente para disfrutar la tranquilidad de un hermoso paisaje y agradable clima en un país diferente al nuestro, que de seguro haciendo turismo local ya conocemos bien, luego, hemos pensando en mudarnos hasta de continente, pero no sabemos decidirnos, por ello les traemos una excelente selección de países donde mudarse al llegar la jubilación..

COSTA RICA

Abriendo la selección tenemos a Costa Rica, la foto al comienzo del artículo es de una de sus mejores playas, Playa El Agua en Costa Rica, el clima de este país centro americano es templado todo el año, no por casualidad sus paisajes fueron elegidos para filmar parte de la película Parque Jurásico, por sus hermosas selvas.

MÉXICO

Si bien México no solo es su capital, un de las más pobladas del mundo, tiene climas muy diversos pero dentro del intervalo de los climas tropicales, es un país de oportunidades para quienes desean migrar cuando ya llega la tercera edad pues los residentes legales mayores de 60 años reciben descuentos de aerolíneas, tiendas de comestibles y restaurantes.

PANAMÁ

El país del istmo tiene convenios con la Unión Europea sobre migración preferente a quienes se mudan allí para vivir de sus rentas de jubilación, con solo $2000 mensuales demostrables de renta vitalicia se le otorga la residencia permanente. Cuenta con descuentos especiales para personas jubiladas en muchos servicios.

ECUADOR

Tal vez suene insólito, pero Ecuador es el destino para muchos jubilados estadounidenses, que desean un clima cálido todo el año sumado a una vida mucho más tranquila y sin preocupaciones ni estrés, un reportaje de la BBC muestra cómo la ciudad de Cuenca ha sido uno de los mayores destinos de la Inmigración por Jubilación en Ecuador.

MALASIA

Un país donde cualquiera con una renta fija puede disfrutar los bajos precios de los productos y servicios, sumado a sus hermosos paisajes, los jubilados pueden pasar una vejez muy tranquila pero divertida a la vez.

COLOMBIA

Un alto nivel de vida a bajo costo es lo que ofrece Colombia a los jubilados, con un presupuesto de hasta $USD 2200 mensuales le aseguran el alquiler de un apartamento de lujo en la zona de Bogotá, incluyendo todos los gastos del mes.

PORTUGAL

Clasificado cómo el tercer país más seguro del mundo, con solo $USD 1500 al mes se asegura pagar todos los gastos mensuales para una pareja de jubilados, a la vez que se puede acceder a multiples opciones de residencia, e igualmente el turismo local que se puede disfrutar es variopinto.

