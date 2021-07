Los mejores programas para la edición profesional de fotografías: en línea o con una aplicación. Casi todos los usuarios de PC deben tener instalado un programa para editar fotos gratis que cuente con las funcionalidades necesarias y sea capaz de satisfacer ciertas exigencias del propietario. Para determinar finalmente su elección, le recomendamos que lea nuestro artículo, el cual presenta aquellas aplicaciones para retocar fotos en el ordenador más comunes en la actualidad.

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop es un software capaz de satisfacer a aquellos que buscan un programa para hacer montajes de fotos en el ordenador, ya que proporciona una amplia gama de paletas, texturas y efectos especiales. Por todo ello, el procesamiento de fotos de alta calidad está garantizado.

Características clave de Photoshop:

Crear y editar contenido exclusivo;

Eliminación de ojos rojos y errores de fondo;

Las composiciones gráficas se pueden formar utilizando capas.

Editor de Fotos Movavi

Movavi Photo Editor es una de las aplicaciones para editar fotos en el ordenador. No es inferior a la creación en términos de características frente a Adobe, pero tiene una interfaz simple y atractiva, adaptada a los menos expertos. Las acciones complejas, como la eliminación de objetos o la sustitución de fondos, se acompañan de indicaciones animadas. Por lo demás, el programa de montaje de fotos no requiere capacitación. Este programa para editar foto

tiene las opciones de corrección de color, el recorte, la superposición de efectos y otros pequeños ajustes que se realizan literalmente en unos pocos clics.

Las principales ventajas de Movavi Photo Editor son:

Todas las funciones del editor profesional están en la versión disponible;

Trabajo avanzado con perfiles de color;

Implementación simple de operaciones complejas (eliminación de elementos, fondo).

GIMP

El programa de retoque fotográfico gratuito GIMP se considera el análogo más popular de Photoshop. Contiene todas las funciones necesarias para el procesamiento de imágenes digitales y una interfaz en idioma español que se puede personalizar según sus preferencias. Es común su uso en el campo del retoque de contenido y en la formación de una variedad de logotipos, así como con elementos de diseño a nivel aficionado para sitios web.

Características clave de GIMP:

Ajuste del brillo, del contraste, la transparencia, el estilo y el color de los pinceles y lápices utilizados;

Multilenguaje del software, que incluye aproximadamente 30 idiomas mundiales;

Soporte para tabletas gráficas de diferentes fabricantes.

Picasa

Picasa es un práctico editor de imágenes gratis que tiene opciones de edición de imágenes con características útiles, como la creación de un collage a partir de fotos, edición de fotos, la publicación de los proyectos en la red de Google, cargarlos en las redes sociales o su envío por correo electrónico. La aplicación implica compartir contenido gracias a la presencia de álbumes web.

Características principales de Picasa:

Enviar proyectos para imprimir;

Formación de protectores de pantalla especializados;

La capacidad de guardar los originales en carpetas ocultas y hacer copias de seguridad.

Paint.NET

El programa para retocar fotos gratis Paint.NET será un buen ayudante para los usuarios novatos y aficionados. Tiene disponibles muchas herramientas y filtros para el montaje fotográfico. Además, cuenta con un tamaño de archivo de instalación pequeño y funciona dentro de cualquier sistema operativo Windows moderno, asumiendo todo tipo de complementos.

Características clave de Paint.NET:

Trabaja con cualquier formato popular de imagen;

Interfaz del menú principal fácil de usar y con elementos personalizables;

Cancelación de acciones realizadas incorrectamente.

Conclusión

Hay gran cantidad de programas de fotos gratis en español y aquí hemos recogido una selección para los usuarios. Cada programa tiene su especialidad y tiene tanto como puntos positivos como negativos, pero gracias a nuestro artículo usted puede elegir el programa que le sea más conveniente.

