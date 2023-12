Los mejores sitios para coworking en la ciudad de Los Ángeles, California

Los mejores sitios para coworking en la ciudad de Los Ángeles

¿Estás buscando un lugar para trabajar en la ciudad de Los Ángeles?

¿Quieres conocer las opciones más interesantes y cómodas para el coworking?

En este artículo te presentamos los mejores sitios para coworking en la ciudad de Los Ángeles, donde podrás disfrutar de un ambiente profesional, creativo y colaborativo. Además, te contamos las ventajas y los servicios que ofrecen cada uno de estos espacios, así como sus precios y ubicaciones. ¡Sigue leyendo y elige el que más se adapte a tus necesidades!

1. WeWork:

WeWork es una de las redes de coworking más grandes y reconocidas del mundo, con más de 800 ubicaciones en 124 ciudades. En Los Ángeles, cuenta con 35 espacios distribuidos por diferentes zonas, como Downtown, Hollywood, Santa Mónica o Beverly Hills. WeWork ofrece oficinas privadas, escritorios dedicados o compartidos, salas de reuniones, áreas comunes, eventos, servicios de impresión, café y té ilimitados, internet de alta velocidad y acceso a una comunidad global de emprendedores e innovadores. Los precios varían según el tipo de espacio y la ubicación, pero puedes encontrar planes desde $190 al mes.

2. The Riveter:

The Riveter es una red de coworking enfocada en las mujeres, aunque también abierta a los hombres. Su misión es empoderar a las mujeres en el mundo laboral y crear espacios inclusivos y diversos. En Los Ángeles, tiene dos ubicaciones: una en West LA y otra en Marina del Rey. The Riveter ofrece oficinas privadas, escritorios dedicados o flexibles, salas de reuniones, áreas comunes, eventos, talleres, mentorías, servicios de guardería, café y té ilimitados, internet de alta velocidad y acceso a una red de apoyo y colaboración. Los precios varían según el tipo de espacio y la ubicación, pero puedes encontrar planes desde $99 al mes.

3. Cross Campus:

Cross Campus es una red de coworking local que tiene cinco ubicaciones en Los Ángeles: Downtown, South Bay, Santa Mónica, Pasadena y Beverly Hills. Cross Campus ofrece oficinas privadas, escritorios dedicados o flexibles, salas de reuniones, áreas comunes, eventos, servicios de impresión, café y té ilimitados, internet de alta velocidad y acceso a una comunidad diversa y dinámica. Los precios varían según el tipo de espacio y la ubicación, pero puedes encontrar planes desde $250 al mes.

4. Industrious:

Industrious es una red de coworking nacional que tiene cuatro ubicaciones en Los Ángeles: Century City, Downtown, Playa District y West Hollywood. Industrious ofrece oficinas privadas, escritorios dedicados o flexibles, salas de reuniones, áreas comunes, eventos, servicios de impresión, café y té ilimitados, internet de alta velocidad y acceso a una comunidad profesional y amigable. Los precios varían según el tipo de espacio y la ubicación, pero puedes encontrar planes desde $377 al mes.

5. Blankspaces:

Blankspaces es una red de coworking local que tiene tres ubicaciones en Los Ángeles: Downtown, Mid-Wilshire y Santa Mónica. Blankspaces ofrece oficinas privadas, escritorios dedicados o flexibles, salas de reuniones, áreas comunes, eventos, servicios de impresión, café y té ilimitados, internet de alta velocidad y acceso a una comunidad creativa y colaborativa. Los precios varían según el tipo de espacio y la ubicación, pero puedes encontrar planes desde $200 al mes.

