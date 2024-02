Los mejores sitios para coworking en Palermo, Italia

Los mejores sitios para coworking en la ciudad de Palermo

Si eres un profesional independiente, un emprendedor o un estudiante que busca un espacio de trabajo compartido, flexible y con buena conexión a internet, te interesará conocer los mejores sitios para coworking en la ciudad de Palermo. El coworking es una modalidad de trabajo que consiste en compartir un espacio físico con otras personas que tienen proyectos o actividades similares o complementarias, lo que favorece la colaboración, el networking y el intercambio de ideas. Además, el coworking ofrece ventajas como reducir los costes fijos, mejorar la productividad, acceder a servicios y recursos profesionales, y disfrutar de un ambiente creativo y dinámico.

En este artículo te presentamos una selección de los mejores sitios para coworking en la ciudad de Palermo, basada en criterios como la ubicación, el diseño, el equipamiento, los servicios, los planes y los precios. Esperamos que te sirva de ayuda para encontrar el lugar ideal para desarrollar tu actividad profesional o académica.

Coworking Palermo:

Este es uno de los espacios de coworking más populares y reconocidos de la ciudad, ubicado en el barrio de Palermo Soho. Cuenta con más de 600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, donde se ofrecen puestos fijos, flexibles y privados, así como salas de reuniones, auditorio, cocina, terraza y zona de relax. El ambiente es moderno, luminoso y confortable, y se organizan eventos y talleres para fomentar la comunidad. Los planes van desde los 150 pesos por día hasta los 4500 pesos por mes.

La Maquinita:

Este es otro de los espacios de coworking más conocidos y prestigiosos de la ciudad, con varias sedes en diferentes barrios, entre ellos Palermo Hollywood. Ofrece puestos fijos, flexibles y privados, salas de reuniones, auditorio, cocina, lockers y bicicleteros. El diseño es vanguardista, colorido y funcional, y se respira un clima de innovación y creatividad. Los planes van desde los 180 pesos por día hasta los 5500 pesos por mes.

AreaTres:

Este es un espacio de coworking que se define como una plataforma para emprendedores, donde se brinda apoyo y asesoramiento a los proyectos que se alojan en sus instalaciones. Tiene varias sedes en la ciudad, entre ellas Palermo Viejo. Dispone de puestos fijos, flexibles y privados, salas de reuniones, auditorio, cocina, patio y zona de juegos. El estilo es industrial, minimalista y acogedor, y se realizan actividades y eventos para impulsar el ecosistema emprendedor. Los planes van desde los 200 pesos por día hasta los 6000 pesos por mes.

Estos son solo algunos ejemplos de los mejores sitios para coworking en la ciudad de Palermo, pero hay muchos más que puedes explorar según tus necesidades y preferencias. Lo importante es que encuentres un espacio que te inspire, te motive y te ayude a alcanzar tus objetivos profesionales o académicos.

