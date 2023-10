Los modelos de Autos que más se venden en Lyon

Lyon es una de las ciudades más importantes de Francia, tanto por su historia, su cultura, su gastronomía como por su economía. Es también un destino turístico muy atractivo y una urbe moderna y dinámica.

En este contexto, ¿cuáles son los modelos de autos que más se venden en Lyon? A continuación, te presentamos un ranking basado en las estadísticas de ventas de 2021.

1. Renault Clio:

Este modelo es el más vendido en toda Francia y también en Lyon. Se trata de un auto compacto, práctico, económico y con un diseño atractivo. El Renault Clio ofrece varias opciones de motorización, incluyendo una híbrida, y cuenta con un equipamiento tecnológico y de seguridad muy completo. Su precio parte de los 15.900 euros.

2. Peugeot 208:

El segundo lugar lo ocupa otro auto francés, el Peugeot 208. Este modelo compite directamente con el Renault Clio, ya que tiene características similares. El Peugeot 208 destaca por su estilo deportivo y elegante, su eficiencia energética y su conectividad. También dispone de una versión eléctrica, el Peugeot e-208, que tiene una autonomía de 340 km. Su precio parte de los 16.700 euros.

3. Citroën C3:

El podio lo completa otro modelo de la marca del doble chevrón, el Citroën C3. Este auto se caracteriza por su personalidad, su confort y su versatilidad. El Citroën C3 ofrece múltiples posibilidades de personalización, tanto en el exterior como en el interior, y cuenta con un sistema de suspensión que garantiza una conducción suave y agradable. Su precio parte de los 13.900 euros.

4. Dacia Sandero:

El cuarto lugar lo ocupa el modelo más económico de este ranking, el Dacia Sandero. Este auto pertenece al grupo Renault y se fabrica en Rumania. El Dacia Sandero es un auto sencillo, funcional y fiable, que ofrece una buena relación calidad-precio. Tiene un espacio interior amplio y un maletero generoso. Su precio parte de los 8.990 euros.

5. Toyota Yaris:

El quinto lugar lo ocupa el único modelo no francés de este ranking, el Toyota Yaris. Este auto es el más vendido de la marca japonesa en Europa y también tiene una buena aceptación en Lyon. El Toyota Yaris se distingue por su diseño moderno y dinámico, su rendimiento y su seguridad. Además, es el único modelo de este ranking que tiene una versión híbrida enchufable, el Toyota Yaris Cross, que combina un motor eléctrico con uno de gasolina. Su precio parte de los 15.500 euros.

Estos son los 5 modelos de autos que más se venden en Lyon, según las cifras de 2021. Como se puede observar, los autos franceses dominan el mercado local, pero también hay espacio para otras marcas y propuestas. Si estás pensando en comprar un auto nuevo o usado en Lyon, te recomendamos que compares las diferentes opciones disponibles y que elijas la que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias.