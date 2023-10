Los smartphones que más se venden en Lyon

¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los smartphones que más se venden en Lyon, la tercera ciudad más poblada de Francia?

En este artículo te vamos a mostrar los datos más recientes sobre el mercado de los teléfonos inteligentes en esta urbe, que cuenta con más de medio millón de habitantes y una gran actividad económica y cultural.

Según el último informe de la consultora IDC, los smartphones que más se venden en Lyon son los siguientes:

Samsung Galaxy S21:

Este modelo de gama alta es el preferido por los usuarios que buscan un dispositivo con un diseño elegante, una pantalla AMOLED de 6,2 pulgadas, una cámara trasera de 64 megapíxeles y una batería de 4000 mAh. El Samsung Galaxy S21 tiene un precio de 859 euros y se puede encontrar en varios colores.

Apple iPhone 12:

El buque insignia de la marca de la manzana es el segundo smartphone más vendido en Lyon, gracias a su rendimiento, su calidad fotográfica y su compatibilidad con la red 5G. El iPhone 12 tiene una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, una cámara trasera de 12 megapíxeles y una batería de 2815 mAh. Su precio es de 909 euros y se puede elegir entre varios tonos.

Xiaomi Mi 11:

El gigante chino ha logrado colarse en el podio de los smartphones más vendidos en Lyon con su Xiaomi Mi 11, un terminal que ofrece unas prestaciones muy similares a las de sus competidores, pero a un precio más asequible. El Xiaomi Mi 11 tiene una pantalla AMOLED de 6,81 pulgadas, una cámara trasera de 108 megapíxeles y una batería de 4600 mAh. Su precio es de 749 euros y se puede comprar en varios acabados.

Huawei P40:

A pesar de las dificultades que ha atravesado la compañía china por el veto de Estados Unidos, el Huawei P40 sigue siendo uno de los smartphones más vendidos en Lyon, especialmente entre los usuarios que no necesitan los servicios de Google. El Huawei P40 tiene una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, una cámara trasera de 50 megapíxeles y una batería de 3800 mAh. Su precio es de 599 euros y se puede adquirir en varios colores.

Oppo Find X3 Neo:

El último smartphone que entra en el top 5 de los más vendidos en Lyon es el Oppo Find X3 Neo, un modelo que destaca por su diseño curvo, su pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas, su cámara trasera de 50 megapíxeles y su batería de 4500 mAh. El Oppo Find X3 Neo tiene un precio de 799 euros y se puede conseguir en dos tonalidades.

Estos son los smartphones que más se venden en Lyon según los datos del primer trimestre del año. ¿Qué te parecen? ¿Tienes alguno de ellos o te gustaría comprarlo? Déjanos tu opinión en los comentarios.