Luyán, el legado musical de Roberto Angleró Pepín, lanza su nuevo sencillo “Esa Mujer Me Quiere A Mí”

Santo Domingo, República Dominicana – Luyán, el destacado cantante y compositor, anuncia con entusiasmo el lanzamiento de su nuevo sencillo “Esa Mujer Me Quiere A Mí”. Este tema marca su regreso triunfal a la escena musical tras una pausa reflexiva, durante la cual, Luyán ha perfeccionado su arte y reafirmado su compromiso con la música que corre por sus venas, herencia de su padre, el inolvidable Roberto Angleró Pepín.

Con “Esa Mujer Me Quiere A Mí”, Luyán rinde un homenaje sincero y profundo a las dos mujeres fundamentales en su vida: su madre, Lillian Soto viuda de Angleró, y su esposa, María Méndez. La canción es una celebración de amor y respeto, y un llamado poderoso a la no violencia contra las mujeres, tema que Luyán aborda con la sensibilidad que lo caracteriza.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales, invitando a los oyentes a sumergirse en la rica tradición musical que Luyán ha cultivado a lo largo de su carrera. Su experiencia colaborando con grandes figuras como Orquesta Tierra Negra de Roberto Angleró, Bobby Valentín, Juan Manuel Lebrón, Edgar Joel, Eddie Santiago y Lalo Rodríguez, así como su labor educativa en prestigiosas instituciones musicales, han consolidado su reputación como uno de los artistas más versátiles y respetados de su generación.

Este lanzamiento no solo celebra la nueva música de Luyán, sino que también honra la memoria de su padre y su legado musical. “Esa Mujer Me Quiere A Mí” es una pieza que encapsula la pasión y el talento de Luyán, y promete ser un hito en su ya impresionante discografía.

Contacto

Correo Electrónico

luyansalsa@hotmail.com

