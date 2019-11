MACABRO: Descubren 12 cadáveres carbonizados en el relleno sanitario «La Bonanza»

CARACAS.- Siete cadáveres carbonizados fueron halladas, la mañana del lunes 4 de noviembre, en el relleno sanitario La Bonanza, ubicado en la vía a Charallave, estado Miranda.

Los cuerpos serían de presuntos camioneros que habían sido secuestrados, informó el periodista Román Camacho.

Agregó que el Cicpc realizó el levantamiento de los cadáveres «y peinó la zona para intentar dar con las bandas que operan dentro del relleno sanitario y en zonas aledañas. Los cuerpos aún por identificar. En los próximos días el cuerpo detectivesco dará más información»..

A su vez, el reportero Eligio Rojas señaló que «al parecer, las osamentas corresponden a 12 cadáveres. Los restos humanos fueron desenterrados por funcionarios del Cicpc y trasladados al Sevicio Nacional de Ciencias Forenses (Senamef), ubicado en Bello Monte«.

