Marruecos más allá de las ciudades: una experiencia en el desierto

Viajar es una de las experiencias más satisfactorias de las que puede disfrutar el ser humano. Adentrarse en increíbles paisajes, conocer exóticas culturas o dejarse llevar por la riqueza que nos ofrece la convivencia más allá de nuestra zona de confort son solo algunos de los beneficios que encontramos cada vez que cruzamos la frontera de nuestro hogar.

Uno de los destinos mejor valorados es Marruecos. Este exótico país situado al norte de África nos ofrece un variopinto universo de experiencias únicas con las que sumergirnos en la magia que nos regalan sus contrastes. Desde perderse en los laberínticos zocos de las ciudades imperiales como Marrakech o Fez hasta aventurarse en el desierto del Sahara, donde, con Saharies, podrás disfrutar de una experiencia inolvidable. Marruecos tiene mucho por ofrecernos y vas a conocer la razón.

Marruecos, un paraíso para todos los gustos

Tanto si viajas en solitario, con la pareja, en familia o con los amigos, Marruecos es el lugar perfecto para disfrutar de una gran experiencia sensorial, lúdica y cultural. El país está plagado de asombrosos paisajes que ofrecen una inmensa variedad de contrastes, desde las hermosas montañas del Atlas hasta las preciosas playas del Atlántico, sin olvidar su singular y exótico desierto.

Pero también es un destino perfecto para los amantes de la historia, que pueden maravillarse con la arquitectura islámica en mezquitas y palacios. Además, no podemos pasar por alto su fabulosa diversidad de manifestaciones culturales capaces de crear un singular y enriquecedor ambiente en los numerosos festivales que encontramos a lo largo y ancho del país.

El desierto, su tesoro más valioso

Sin embargo, si tuviéramos que destacar un punto que identifique su valiosa identidad, nos decantaríamos por el desierto. Más allá de presentarse como una zona árida y sin recursos, el desierto de Marrakech se abre como un paraíso desde el que vivir una experiencia inolvidable y única que no se puede disfrutar en ningún otro lugar del mundo.

Disfrutar de las excursiones al desierto desde Marrakech es, sin duda, la actividad más interesante que te ayudará a sumergirte en la verdadera esencia de Marruecos. ¿Sabes por qué?

Experiencia natural única

Alejarse del bullicio de la gran ciudad es una de las grandes necesidades de todo viajero. El desierto nos ofrece un entorno de paz y relajación inigualable gracias a su singular entorno natural. Pero también, para los amantes de la aventura, este vasto paisaje ofrece paseos por sus dunas doradas en los que descubrir la flora y fauna única en el mundo, así como preciosos oasis, sin dejar atrás sus amaneceres y atardeceres únicos.

Noches bajo las estrellas

Acampar en el desierto permite disfrutar de la inmensa belleza que ofrece el cielo nocturno. Lejos de la contaminación lumínica que lanzan las ciudades, el espectáculo nocturno celeste se presenta como una visión inexplicable y que debe ser vivida en primera persona.

Conocer la cultura bereber

Hacer una excursión por el desierto permite conocer a una de las civilizaciones más antiguas y que siguen manteniendo sus costumbres intactas. El pueblo nómada bereber tiene mucho que ofrecer a los turistas que los visitan. Además de su deliciosa gastronomía, también podremos montar en camello, visitar las antiquísimas kasbahs y, por supuesto, dormir en plena naturaleza.

Ya ves como, más allá de las populares ciudades de Marruecos, este hermoso país esconde un especial tesoro que se convierte en su mejor seña de identidad. Elige a los mejores compañeros de viaje, aquellos que te servirán de guías experimentados, para que esta aventura en el desierto se convierta en la más importante de tu vida.

