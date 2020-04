Más de 30 ladrones detenidos por saquear El Hotel Portofino en Margarita

Sucedió a la vista de todos y hasta en tiempo real vía redes sociales, cómo una jauría de hienas, saltaron hacia las instalaciones del Hotel Portofino ubicado en Playa El Agua, en la isla de Margarita, Venezuela.

Se conoció que al menos 35 personas fueron detenidas durante el saqueo al hotel Portofino ubicado en el sector Manzanillo, Nueva Esparta.

Los detenidos fueron capturados por funcionarios de la REDI, entre ellos mujeres, hombres y menores de edad. Todos habitantes de las comunidades vecinas al hotel.

Colchones, muebles, camas, aires acondicionados, implementos de cocina, sillas de plásticas, televisores, entre otros enseres, fue parte de lo que pudieron recuperar los cuerpos de seguridad.

El saqueo se denunció a través de las redes sociales por usuarios que presenciaron el acto de vandalismo que se perpetró este domingo 26 de abril.

Fotos y videos publicados en la plataforma de Twitter evidencian el hurto de colchones, muebles, sillas e incluso lavadoras por parte de los violentos.

