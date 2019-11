Masacre en California: Un Alumno disparó con una pistola calibre 45 a sus compañeros, FOTOS

SANTA CLARITA, CALIFORNIA.- Al menos dos muertos y tres heridos dejó este jueves 14-N un tiroteo en una escuela secundaria al norte de Los Ángeles, California, informaron las autoridades, que detuvieron a un sospechoso.

Varias patrullas de policías y ambulancias se trasladaron hasta la secundaria Saugus en Santa Clarita, 65 km al norte de Los Ángeles, tras un llamado de emergencia.

Los estudiantes fueron evacuados caminando en fila, en algunos casos con las manos en alto.

Los heridos fueron llevados al Henry Mayo Hospital.

El alguacil del condado de Los Ángeles, al que pertenece Santa Clarita, informó que el sospechoso del ataque «está en custodia y está siendo tratado en un hospital local».

Joven asiático

El presunto tirador fue descrito como un hombre asiático de 15 años, según reportes de la prensa local.

La víctima mortal fue una de los cuatro heridos originales que llegaron al hospital tras el ataque.

El portavoz de la policía Bob Boese dijo al canal local de NBC dijo que sus funcionarios «estaban haciendo una búsqueda sistemática en el campus» para descartar que no haya más víctimas.

Por ahora las autoridades creen que solo había un sospechoso en el lugar.

Estados Unidos ha sido escenario en los últimos años de varios tiroteos en instituciones educativas que han conmocionado a la opinión pública e impulsado el debate de la libre tenencia de armas de fuego.

Un portavoz de la Casa Blanca dijo que el presidente conservador Donald Trump, que se opone a los controles, estaba «monitorizando los reportes entrantes».

