Matiu Colin presenta ‘Gritar’, una oda a la rabia en tono de rock crudo y visceral

‘Gritar’ es una canción hecha para exteriorizar la rabia y para reconocer que está bien sentirla.

Matiu Colin es un proyecto musical irreverente de la ciudad de Medellín. Es una búsqueda constante de la conexión que se da cuando se siente la música con el corazón. Integrado en la actualidad por Mateo Quintero (cantante y segunda guitarra) María Isabel Rodríguez (bajo y voces), Cristián Aguilar (baterías) y Santiago Rodríguez (guitarra líder), el grupo tiene como intención en su propuesta musical transgredir los géneros, volver a lo elemental de escuchar música por gusto propio y porque se siente por dentro. Es una propuesta que busca devolverle a la música el valor trascendental que tiene.

«La música sirve para reconectarnos con nuestra fuerza interior. A través de nuestras canciones, queremos decirle a la gente que pueden llegar tan lejos como su ímpetu se los permita. El mensaje que lleva nuestra música es «si tu corazón te llama, lánzate de cabeza, él te conoce», comenta el proyecto influenciado musicalmente por los sonidos clásicos de Medellín como I.R.A., Los Árboles y Mojiganga, todo esto mezclado con un rock más experimental, pasando por bandas como Pavement y Sparklehorse.

‘Gritar’ es el nuevo lanzamiento de Matiu Colin, una oda a la rabia. Es esa necesidad de desahogo hecha canción, es una liberación de energías que pueden ir en todas direcciones e incluso acabar chocándose, es ese llamado inicial a dejar el miedo y ser lo que queremos ser. Es una canción hecha para exteriorizar la rabia y para reconocer que está bien sentirla.

«Con este lanzamiento queremos dejar muy claro el cambio que hay en nuestro sonido como banda es un llamado de atención, un saludo demasiado efusivo», agrega el grupo. «En ‘Gritar’ nos damos la oportunidad de volver al «punk medallo» y abordarlo desde nuestra propia perspectiva, es más que nada eso, un volver a nuestra verdadera raíz», puntualiza.

El video de ‘Gritar’ contiene escenas conceptuales que fueron pensadas entre todos los integrantes de la banda. Situaciones cotidianas que, al verlas como un conjunto con la canción, dan a entender y tienen la intención de ver la rabia como «algo normal».

Para Matiu Colin, «expresamos a través del videoclip que para nosotros como personas es casi fundamental poder sentir rabia y poder desahogarla».

La portada del sencillo es muy literal. Aunque no todos los integrantes están gritando, sí se puede ver una clara expresión de rabia en los retratos.

«‘Gritar’ es una canción que se puede escuchar incluso en la ducha, cuando se necesita ese primer impulso de adrenalina para comenzar el día. Si uno quiere sentir que se va a comer el mundo, es una buena canción para escuchar».

‘Gritar’ es el primer sencillo del nuevo álbum de Matiu Colin titulado ‘AAAHH!’. En los próximos meses se lanzarán los sencillos ‘420<3)’ y ‘Huir’ para luego lanzar todo el álbum. El disco explora muchos géneros, llegando al trip hop e incluso un poco de jazz, pero conserva una esencia fuerte con mucha distorsión en la mayoría de las canciones y la aparición de una nueva forma de proyectar la voz por parte de Mateo.

«Este año planeamos llevar el concepto del disco a los shows en vivo, actualmente hay un par de conciertos gestionados en México y es allí donde se realizarán la mayoría de presentaciones del año, sin embargo, también está en los planes posteriores al lanzamiento del disco realizar una nueva gira por Colombia para presentar el nuevo trabajo», afirma Matiu Colin.

«Las expectativas que tenemos son realmente altas porque sentimos que, a pesar de no ser algo completamente nuevo, es una propuesta que sentimos que hace falta últimamente en la escena latinoamericana en general. Queremos sacudir un poco la movida «indie» y explorar nuevos caminos. Creo que la gente debe permitirse conocer el proyecto porque sé que pueden conectarse profundamente con estas ideas que les traemos y escucharnos se puede convertir en una forma de desahogo, pueden sentirse parte de esto y acompañarnos hasta donde quieran», concluye la banda.

