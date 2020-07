Michell Castellanos es la nueva portada de Sport Magazine

Más allá de su reinado. La modelo venezolana Michell Castellanos llegó a la edición 23 de Sport Magazine para contarnos sobre sus nuevos proyectos, sus trucos de belleza y cómo mantiene su esbelta figura.

También abordamos temas que giran a favor de la salud, la estética, el entretenimiento, el deporte, entre otros contenidos de interés colectivo.

Castellanos forma parte de la extensa lista de talentos venezolanos que han sido portada de esta prestigiosa revista venezolana. Laura Chimaras, Andreina Castro, Bárbara Sánchez, Chyno Miranda, fueron algunos de los rostros de Sport Magazine.

En esta oportunidad llegamos nuevamente de manera digital e impresa. Ajustándose a la cuarentena preventiva por el Covid-19, hemos decidido exponer nuestra nueva edición en las clínicas y consultorios más exclusivos del Venezuela, mientras esperamos la apertura de nuestros gimnasios.

Es importante mencionar que la producción general estuvo a cargo de Diego Manuel Pereira, Joseph Daniel Herrera, Jhoser Durán y Soreny Salazar Velarde. Mientras que de la logística se encargó el periodista Jesús Bastidas.

“Sport Magazine”, es un proyecto que tiene como única finalidad enaltecer lo mejor del arte y el deporte venezolano. Sus directivos apuestan a reinventarse en cada edición para el disfrute de cada uno de sus seguidores.

A partir del 22 de julio la podrán encontrar en la plataforma digital www.issuu.com : Sport Magazine Ve e impresa en los centros médicos de Venezuela.

