Mister x Ditilenko crean un trap luminoso en «Telarañas Remix».

Ciudad de México, Diciembre de 2020 (Pop Société).- El músico, compositor y productor Mister presenta una reversión de su sencillo “Telarañas”, en colaboración con la cantautora Ditilenko.

El track mezcla música electrónica, trap y pop y fue compuesto, de base, por el artista para representar el lado positivo del encerramiento en cuarentena, como una invitación a descansar la ansiedad y apreciar las oportunidades creativas que nos regalan las complicaciones. Por su parte, la música sumó letra y voz. El resultado: un pegadizo y luminoso trap-pop con mucho de poder femenino.

“A Ditilenko la conocí en un evento, antes de la pandemia, en el que pude verla en vivo, con su teclado y su gran voz. Me sentí muy orgulloso de conocerla. Si pudiese, me encantaría contar con la colaboración y la compañía de una mujer en todas mis canciones. Es un registro vocal que me encanta y debo confesar que amo a las mujeres en la música”.

-Mister Ditilenko es el nombre artístico de Tatiana Anchustegui, uno de los rostros más conocidos de la nueva escena independiente mexicana. Su paso por la música ha sido llamativo. Primero, por su triunfo en el concurso Transfusión al Rock. Luego, por resultar seleccionada para integrar el prestigioso Taller de Composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México. De ahí en más, por sus varios lanzamientos musicales. Además de músico, compositor y productor, Gabriel Noriega aka Mister es fotógrafo, director de arte, creativo y artista audiovisual. Nacido en una familia de artistas y obreros de la música, la cultura y el espectáculo, en su Caracas natal se formó musicalmente. En Buenos Aires siguió una formación creativa, en artes y publicitaria. Desde hace siete años, en la Ciudad de México amplía su carrera artística y en publicidad. “Telarañas Remix” es el quinto lanzamiento de su carrera solista. Antes, colaboró en otros proyectos, como Delta Venus o MANCANDY.

