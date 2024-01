Morly Uzcátegui : «el responsable de la muerte de Adriana Mendoza tenía en la sangre puro alcohol»

MARACAIBO, ENERO 2024.-

Morly Uzcátegui, abogada de Audymar Nava, madre de la fallecida Adriana Mendoza, aseguró este jueves 11 de enero que los exámenes toxicológicos de Guillermo Martínez, autor del accidente en la C1 en Maracaibo, en la madrugada del 1 de enero , descubrieron que contenía una concentración de alcohol 0,66 grados superior al límite legal en el momento del accidente.

“La tolerancia del cuerpo humano al alcohol en la sangre es de 0,08 grados, y cuando le hicieron la prueba a este hombre se verificó que tenía 0,74.

Es decir, tenía 0.66 grados más de temperatura que el nivel permitido, de hecho lo que tenía en la sangre era alcohol puro”, explicó el jurista en declaraciones enviadas a la sede de la Fiscalía de Zulia Capital.

Informó que se designó para el caso a la subfiscal novena del Zulia, ante lo cual él y la madre de la víctima presentaron poder constituyéndolos querellantes al “Con este derecho podremos participar en la investigación, monitorearla y, sobre todo, conocer la acción final que no es más que el veredicto de este ciudadano”, explicó.

Los cargos que se le imputarán a Martínez son homicidio premeditado, en el caso de la joven de 22 años, y homicidio frustrado, por las lesiones infligidas a los dos hermanos Luis y Luisana Chávez, a quienes conoció… fueron transportados por C1 en un Nissan Sentra verde.

Durante la jornada se recogió el testimonio de Audymar Mendoza y, finalmente, arribaron acciones adicionales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El abogado también aseguró que el conductor de la camioneta Renault Kangoo Exprés permanece detenido en la clínica Zulia, en Maracaibo, donde es custodiado por agentes de esta unidad policial.

“Se dio orden de investigación a la PNB, que también realizaba operativos preliminares al momento del hecho.

» Además, señaló que “se esperarán 45 días desde el momento de la privación de la libertad para presentar el acta conclusiva y así presentar la acusación correspondiente ante el juez cuarto de control”.

“Estamos dispuestos a acudir a los tribunales si no admite la verdad de la que es responsable. Tenemos suficientes pruebas irrefutables para demostrarlo”, enfatizó Uzcátegui.

En este sentido, enfatizó que no se establecerá ningún acuerdo y aclaró que no ha habido conversaciones con la familia Martínez.

“Nadie se comunicó con nosotros. Tampoco les vamos a permitir que hablen con nosotros, porque no tenemos nada que decir, el fiscal se comunicará con ellos”, dijo.

Con información del medio local laverdad.com, video focoinformativo