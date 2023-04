Atroz! Un preso muere devorado por chinches en la cárcel más asquerosa de Atlanta, Georgia

Un preso muere devorado por chinches en la cárcel más asquerosa de Atlanta, Georgia

‘Los insectos se lo comieron vivo’, acusa la familia del recluso encontrado muerto en la cárcel de Atlanta

La familia de Lashawn Thompson pide el cierre de la prisión en Atlanta, Georgia. Aseguraron que el abandono de la celda fue al punto de hacerla inhabitable incluso para los animales.

La cara, el pecho y los brazos del preso Lashawn Thompson estaban infestados de garrapatas. Fue encontrado muerto en una celda sucia en la prisión de Atlanta que, según su familia, era inhabitable «incluso para un animal». declaró el abogado de la familia.

Thompson, de 35 años, fue arrestado el 12 de junio de 2022 por un asalto simple que fue denunciado y ocurrido en esta ciudad el 12 de junio de 2022. Fue enviado a prisión en el condado de Fulton, indicó en un comunicado. , Michael D. Harper. Poco después de ser admitido en el hospital, determinaron que padecía una enfermedad mental y lo transfirieron a la sala psiquiátrica de la prisión.

«Tres meses después, el Sr. Thompson fue encontrado muerto en una celda sucia después de que los insectos y las garrapatas se lo comieran vivo», decía la carta.

Según los registros de la prisión, el abogado dijo que los oficiales y paramédicos notaron que la salud del hombre se estaba deteriorando:

«No hicieron nada para cuidarlo o ayudarlo. Literalmente vieron cómo su salud se deterioraba hasta que falleció».

El abogado dijo que en los registros de la prisión del incidente, cuando los funcionarios de la prisión lo encontraron muerto en su celda, se negaron a reanimarlo porque estaban «asustados» por la vista.

En las imágenes que el abogado compartió con los medios -con permiso de la familia- vemos una celda con las paredes sucias. El color gris del piso fue prácticamente lavado por completo por la suciedad. Había cucharas de plástico desechadas, trozos de papel, unas chancletas sucias. La cama de metal y las patas del escritorio han perdido su blancura, oxidadas y cubiertas de polvo. El baño parecía tener rastros de heces.

Fuente. medios locales y comunicado de la familia de la víctima.

