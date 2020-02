MÉXICO, Un narcoestado azotado por feminicidios

Un narcoestado azotado por los feminicidios? ¿Por acción o por omisión el estado mexicano es culpable?

El atroz caso de la niña de siete años violada y asesinada en México, reaviva la realidad que viven los ciudadanos de ese país, que además de ser un narcoestado también es permisivo con los crímenes contra mujeres.

Pareciera algo insólito, pero en la realidad en México si un hombre golpea hasta casi la muerte a su pareja mujer, no va preso, cuando mucho le imponen una multa.

El pasado 11 de febrero, la madre de la Fátima se retrasó para recogerla de la escuela Enrique C. Rébsamen, en la Ciudad de México, y una desconocida se la llevó

Los mexicanos no salen del impacto que les generó el asesinato de Ingrid Escamilla, a quien su pareja, la semana pasada, le arrancó la piel y lanzó trozos a un drenaje; ahora la muerte de una niña de 7 años termina de conmoverlos.

La pequeña se llamaba Fátima y el pasado 11 de febrero fue reportada como desaparecida. Este domingo encontraron el cadáver en la colonia Los Reyes, cerca de la Alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México.

A través de Twitter, Manuel López Guzmán, tío de Fátima, informó que su la pequeña fue hallada muerta, “desnuda y torturada”.

“Amigos twitteros, quiero darle las gracias por toda su ayuda por ayudarme a encontrar a mi sobrina,hoy la encontraron asesinada,desnuda y torturada. Dios los bendiga, a todos ustedes, cuiden a sus hijos (…)», escribió en su red social.

“La familia y el pueblo están de luto, era una niña de aquí del pueblo, todos la conocíamos, era originaria, y vamos a hacer ruido, con todos los colonos y toda la gente que nos acompañe, no es justo, somos un pueblo sin ley”, dijo una habitante.

La menor desapareció cuando la madre de la menor se retrasó para recogerla de la escuela Enrique C. Rebsamen, ubicada en la colonia Santiago Tulyehualco, en la Alcaldía Xochimilco.

Según la ficha de extravío emitida por la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, «una mujer se la llevó cuando la pequeña esperaba a su mamá».

Tras cinco días de su desaparición, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Cdmx) confirmó el domingo que se halló en la colonia Los Reyes, dentro de una bolsa de basura.

