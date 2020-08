Receta de Ñoquis de arroz con pesto de cilantro y pistacho

Ingredientes (4 personas)

350 gramos de arroz

300 gramos de harina “Todo Uso”

1 yema de huevo

2 cucharadas de aceite

2 cucharadas de queso parmesano

2 tazas de agua

Sal y pimienta al gusto

Salsa Pesto

1 taza de cilantro

½ taza de aceite de oliva

3 dientes de ajo

30 gramos de pistacho

½ taza de queso pecorino o parmesano

Preparación

Ñoquis

Enjuagar el arroz y hervirlo en las 2 tazas de agua, hasta que resulte cocido y el grano se abra. Luego, procesarlo con un tenedor hasta formar un puré consistente. Agregar el aceite mezclado con la yema. Incorporar el queso y mezclar bien. Ajustar con sal y agregar pimienta. Colocar la harina en un recipiente y hacer un hueco en el medio, agregar el puré de arroz con sal y pimienta al gusto. Con la ayuda de una cuchara de madera, tomar la masa y formar un bollo. Volcar el bollo sobre papel film, cubrirlo y refrigerarlo por 2 horas aproximadamente. Luego, sacar de la nevera y cortar porciones de la masa para hacer bastones de 2 centímetros de diámetro para cortar los ñoquis. Hervirlos en abundante agua con sal por 5 minutos. Luego se escurren y se agrega la salsa pesto al gusto.

Pesto

Licuar el cilantro, los ajos y pistachos, hasta conseguir una pasta homogénea. Añadir el aceite de oliva en forma de hilo, a fin de emulsionar la salsa. Agregar el queso y remover con una cuchara de madera. Ajustar con sal y pimienta, de ser necesario. Decorar con ramitas de cilantro. ¡Buen provecho!

