Guía paso a paso para obtener el certificado de vacunación internacional COVID19 en el mpps.gob.ve

El certificado que está proveyendo el Ministerio de Salud de Venezuela para quienes hallan cumplido su proceso de vacunación puede ser solicitado a través de la web del ministerio siguiendo los pasos a continuación:

Paso 1.

Ubicar en enlace a seguir para obtener el certificado.

Usted puede acceder a la pagina de inicio del MPPS a través de este enlace: http://mpps.gob.ve

a la izquierda de la web ( en formato para PC, en formato Móvil es el tercero de arriba a abajo )podrá visualizar en banner siguiente:

Al hacer click allí va a ir a la pantalla donde se consultan los resultados de las pruebas PCR, en esa pantalla va a ver el siguiente enlace:

Al hacer click en este enlace va a pasar a la siguiente pantalla:

Aquí puede iniciar el registro , adicionalmente puede ingresar a esta pantalla de forma directa desde este enlace (http://cert.mpps.gob.ve/ ): , es recomendable que lo guarde en sus favoritos para poder acceder posteriormente , en todo caso en esta guía podrá encontrar siempre los enlaces.

2. El proceso de registro.

El registro es muy sencillo y usted debe hacerlo personalmente.

Al hacer click en Registrarse le aparecerá está pantalla (nota : los datos a continuación son de prueba, no coloque los mismos, coloque los suyos):

Al rellenar con sus datos el formulario pasa a a la siguiente pantalla :

MUY IMPORTANTE:

Tome nota de la posición de las palabras porque las tendrá que colocar en orden en la siguiente pantalla para poder avanzar, de lo contrario tendrá que volver y se generará una nueva cadena de palabras.

Como puede ver aquí debe colocarlos en el orden correcto para validarse:

Al finalizar usted ya puede ingresar con los datos de usuario que ha colocado en el registro , y comenzar a agregar la información que tiene en su ficha de vacunación.

Tome en cuenta que está información debe ser validada en el MPPS por lo que luego que usted agregue la misma el estado estará por defecto asignado como Procesado: NO.

Debe esperar que le llegue un correo con el certificado o visualizar el cambio de status en pantalla para descargarlo, tenga paciencia.

Redacció NotiActual.com

con información del MPPS:

