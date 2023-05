OMS emite alerta sobre situación de la Gripe aviar AH5N1 en Reino Unido

Todos los trabajadores de esta finca y sus contactos han sido identificados; ninguno de los contactos ha informado síntomas y no se han identificado otros casos de influenza. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) no ha detectado evidencia de transmisión de persona a persona. Con base en la información disponible, la OMS considera que se trata de detecciones esporádicas de virus de influenza aviar entre humanos sin evidencia de transmisión de persona a persona hasta la fecha. Por lo tanto, la probabilidad de propagación internacional de enfermedades a través de humanos se considera baja. Dada la circulación generalizada en las aves y la naturaleza en constante evolución de los virus de influenza, la OMS enfatiza la importancia de la vigilancia global para detectar cambios virológicos, epidemiológicos y clínicos asociados con los virus de influenza en circulación que pueden afectar la salud humana (o animal). Descripción de la situación A finales de abril, la Agencia de Protección Sanitaria Animal y Vegetal (APHA) notificó a UKHSA de un brote de IAAP (H5N1) en una granja avícola en Inglaterra, Reino Unido. Los casos humanos se detectaron a través de un estudio de vigilancia mejorada en curso de trabajadores asintomáticos expuestos a aves de corral infectadas con influenza aviar. El equipo de investigación rápida de UKHSA se desplegó en la granja a principios de mayo de 2023 para reclutar participantes expuestos para el estudio. De las 24 personas elegibles, una dio positivo para influenza A (sin detección de subtipos humanos estacionales H1 o H3) en la primera muestra que se tomó en las instalaciones. Dos muestras nasofaríngeas más recolectadas de la misma persona dieron negativo para influenza A por un laboratorio regional de UKHSA y por el laboratorio nacional de referencia de influenza de UKHSA. El participante permaneció clínicamente asintomático en todo momento. Una actualización de las autoridades del Reino Unido a la OMS a mediados de mayo de 2023, notificó un caso adicional de la misma granja como influenza A (H5) positivo en dos muestras separadas. Esta segunda persona era un sacrificador de aves expuesto a aves infectadas en la misma granja. El sacrificador de aves trabajó en la granja a principios de mayo usando equipo de protección personal (EPP). El caso fue valorado clínicamente y permanece asintomático. El caso fue tratado con oseltamivir y resultó negativo en la muestra respiratoria tomada el último día de aislamiento. Posteriormente, la secuenciación confirmó que el virus detectado en ambos individuos era A(H5N1). Todas las muestras de estos dos individuos dieron negativo para los virus de la influenza estacional. Todos los demás participantes del estudio se mantienen bien y han dado negativo para la influenza A en sus muestras hasta la fecha. Se ha completado el seguimiento de contactos. La granja afectada es una de las primeras reclutadas en el estudio de vigilancia mejorada en curso de trabajadores asintomáticos expuestos a aves de corral infectadas con influenza aviar. Se está trabajando para determinar si se trata de infecciones o no (es decir, podría deberse a una contaminación transitoria de la mucosa de la nariz con partículas de virus), aunque puede ser difícil llegar a una conclusión. Epidemiología de la enfermedad Los virus de la influenza animal normalmente circulan en los animales, pero también pueden infectar a los humanos. Las infecciones en humanos se han adquirido principalmente a través del contacto directo con animales infectados o ambientes contaminados. Según el tipo de huésped, los virus de influenza A pueden clasificarse como influenza aviar, influenza porcina u otros tipos de virus de influenza animal. Las infecciones por el virus de la influenza aviar, porcina y de otros animales en humanos pueden causar enfermedades que van desde una infección leve del tracto respiratorio superior hasta una enfermedad más grave y pueden ser fatales. También se han informado conjuntivitis, síntomas gastrointestinales, encefalitis y encefalopatía. Se requieren pruebas de laboratorio para diagnosticar la infección humana con influenza. La OMS actualiza periódicamente los protocolos de orientación técnica para la detección de la influenza zoonótica utilizando métodos moleculares, por ejemplo, la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR). La evidencia sugiere que algunos medicamentos antivirales, en particular los inhibidores de la neuraminidasa (oseltamivir, zanamivir), pueden reducir la duración de la replicación viral y mejorar las perspectivas de supervivencia en algunos casos. En 2023, Europa experimentó una gran epidemia de virus A(H5N1) en aves, con brotes notificados en aves domésticas, aves silvestres y mamíferos en 24 países. Se siguen notificando brotes en aves silvestres y domésticas hasta mayo de 2023. Respuesta de salud pública El Reino Unido implementó las siguientes medidas de salud pública: Coordinación y respuesta : Desde finales de abril de 2023, se aplicaron en la granja avícola afectada las medidas estándar para el control de la influenza aviar en Inglaterra. La evaluación situacional y la respuesta a la detección humana fueron coordinadas por UKHSA y Public Health Scotland y llevadas a cabo por los servicios clínicos locales de protección de la salud y del Servicio Nacional de Salud. Vigilancia : Para la primera detección, se llevó a cabo una respuesta de seguimiento que incluyó vigilancia pasiva y activa de los trabajadores expuestos. Para el segundo caso detectado, a los contactos estrechos se les ofreció quimioprofilaxis, hisopado y se les solicitó autoaislamiento durante diez días desde su última exposición, reportando información sobre sus condiciones de salud. Este segundo caso estuvo aislado hasta el resultado del hisopado negativo. Laboratorio : Se han obtenido más muestras del segundo caso para su análisis en un laboratorio de referencia en Escocia. La Caracterización del virus y el análisis genómico están en proceso por parte de la Unidad de Virus Respiratorios, UKHSA/laboratorio de referencia escocés. Prevención y control de infecciones : En las granjas afectadas se han emprendido medidas relacionadas con el control del brote, incluyendo el sacrificio in situ de las aves, la destrucción de materiales contaminados que pudieran ser portadores del virus y la limpieza y desinfección de las instalaciones. Todos los participantes involucrados en el proceso de sacrificio usaron equipo de protección personal. De acuerdo con la práctica estándar para las instalaciones avícolas infectadas confirmadas en el Reino Unido, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido declaró una zona de vigilancia de diez kilómetros y una zona de protección de tres kilómetros alrededor de las instalaciones infectadas. La zona permanecerá en su lugar durante al menos 21 días después de la finalización de la limpieza y desinfección preliminares. No se levantará hasta que se hayan llevado a cabo las actividades de vigilancia, incluidas las inspecciones clínicas de todos los locales comerciales de la zona. Evaluación de riesgos de la OMS Los dos individuos reportados con detección de influenza A(H5N1) en sus muestras permanecieron asintomáticos y dieron negativo para influenza en sus muestras más recientes hasta la fecha. Sus contactos cercanos fueron asintomáticos y el período de seguimiento se ha completado. Ambos casos se detectaron como parte de un estudio de vigilancia mejorada en curso de trabajadores asintomáticos expuestos a aves de corral infectadas con influenza aviar. En estos casos, las detecciones pueden deberse a una contaminación transitoria de las vías respiratorias (sin replicación del virus) oa una infección asintomática. Se necesitan más pruebas (p. ej., serología) para confirmar la infección. Cada vez que los virus de la influenza aviar circulan entre las aves, los humanos que están expuestos a estas aves o sus entornos corren el riesgo de infectarse. Los casos humanos esporádicos y las contaminaciones transitorias de humanos son raros, pero no inesperados en tales contextos. Hasta el momento, no hay evidencia de transmisión de persona a persona en este incidente. Aunque ambos casos informados fueron asintomáticos en este caso, las infecciones previas por A(H5N1) han resultado en infecciones graves en humanos. Con base en la información disponible, la OMS evalúa que el riesgo que presenta este virus para la población en general es bajo, y para las personas expuestas ocupacionalmente es de bajo a moderado. Consejo de la OMS Los informes de estos eventos no cambian las recomendaciones actuales de la OMS sobre medidas de salud pública y vigilancia de la influenza. Debido a la naturaleza en constante evolución de los virus de la influenza y su circulación generalizada en las aves, la OMS continúa enfatizando la importancia de la vigilancia mundial para detectar y monitorear los cambios virológicos, epidemiológicos y clínicos asociados con los virus de la influenza emergentes o en circulación que pueden afectar a los seres humanos (o animales, aves y mamíferos) salud e intercambio oportuno de virus para la evaluación de riesgos. Cuando los virus de la influenza aviar están circulando en un área, las personas que participen en actividades de alto riesgo, como tomar muestras de aves o mamíferos no humanos infectados, sacrificar y desechar animales infectados, huevos, camadas y limpiar locales contaminados deben recibir capacitación sobre la uso adecuado y provistos de EPP apropiados. Todas las personas involucradas en estas tareas deben ser registradas y monitoreadas de cerca por las autoridades sanitarias locales durante al menos siete días después del último día de contacto con animales infectados o su entorno. Aquellos que desarrollan síntomas respiratorios deben ser rápidamente muestreados. Las pruebas de las personas expuestas asintomáticas también podrían considerarse caso por caso, según los recursos disponibles y los objetivos. En el caso de una infección humana confirmada o sospechada causada por un nuevo virus de influenza con potencial pandémico, incluida una variante del virus (infección con un virus de influenza porcina A), una investigación epidemiológica exhaustiva (incluso mientras se esperan los resultados de laboratorio confirmatorios) de la historia de se debe llevar a cabo la exposición a animales, de viajes y el rastreo de contactos. La investigación epidemiológica debe incluir la identificación temprana de eventos respiratorios inusuales que podrían indicar la transmisión del nuevo virus de persona a persona. Las muestras clínicas recolectadas del caso deben analizarse y enviarse a un Centro de Colaboración de la OMS para una caracterización adicional. La OMS recomienda que todas las personas involucradas en el trabajo con aves de corral o pájaros deben vacunarse contra la influenza estacional para reducir el riesgo de posibles eventos de recombinación. Las personas que viajen a países con brotes conocidos de influenza animal deben evitar las granjas, el contacto con animales en mercados de animales vivos, ingresar a áreas donde se puedan sacrificar animales o el contacto con cualquier superficie que parezca estar contaminada con heces de animales. Las precauciones generales incluyen lavarse las manos regularmente y seguir buenas prácticas de seguridad alimentaria e higiene alimentaria. Si las personas infectadas de las áreas afectadas viajan internacionalmente, su infección puede detectarse en otro país durante el viaje o después de la llegada. Si esto ocurriera, se considera improbable que se propague más a nivel comunitario, ya que este virus no ha adquirido la capacidad de transmitirse fácilmente entre humanos. Todas las infecciones humanas causadas por un nuevo subtipo de influenza son notificables según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y los Estados Partes en el RSI (2005) deben notificar inmediatamente a la OMS sobre cualquier caso confirmado por laboratorio de una infección humana reciente causada por un virus de la influenza A. virus con el potencial de causar una pandemia. No se requiere evidencia de enfermedad para este informe. La OMS no recomienda ninguna restricción de viajes y/o comercio para el Reino Unido según la información disponible sobre este evento. Más información sitio web de la OMS

