Osman Aray regresa a Venezuela cargado de nuevos proyectos

El 4 de junio del 2018 el actor y animador Osman Aray partió al territorio de Estados Unidos para disfrutar de un merecido descanso y celebrar una vez más su cumpleaños “… estando en Miami visité a mi abogado y me recomendó iniciar mi proceso legal, un trámite que desde hace 3 años había aprobado pero no lo había asumido por mi apego al país y mi trabajo en Venezuela” citó.

Un año y medio después de estar instalado en Norteamérica Osman Aray regresa a Caracas para anunciar que estará única y exclusivamente en Venezuela durante esta temporada decembrina, ya que diversos proyectos profesionales le esperan en Estados Unidos.

¿Cuándo retorna a Miami?

Regreso en Enero del 2020 luego de pasar una navidad llena de calor humano con mi hermosa gente. Vine para celebrar las fiestas navideñas y compartir con mi familia… Como bien saben mi padre sufrió un accidente cardiovascular que nos puso a correr… afortunadamente ya está mejor de salud aunque seguimos teniendo mucho cuidado con él… para mí era muy importante verlo pero también tenía que esperar el momento oportuno para que las regulaciones me permitieran salir de Estados Unidos sin alterar mi trámite.

¿Qué proyectos artísticos le esperan próximamente?

Mi estadía en Miami ha sido intensa pero muy enriquecedora; el año que viene presento un programa para un canal de televisión ubicado en el Estado de La Florida que también saldrá simultáneamente por las plataformas digitales como Facebook y YouTube; eso me tiene muy emocionado… tendré como compañero a un bloguero cubano que se llama Ody Abreu lo pueden seguir como @ody_abreu y será un magazine con información muy variada sobre el espectáculo internacional.

En paralelo, Osman está emprendiendo asesorías e impulsos publicitarios a diferentes marcas y firmas empresariales “… este negocio se abrió precisamente por estar lejos de mi zona de confort… es una faceta que siempre llamó mi atención y al momento estoy alternándola con mi trabajo artístico. A todos los que han confiado en mí, dentro de las líneas de ese terreno, mil gracias” adelantó.

“Plan Beauty”, “Roman Color Cosmetics”, “Thanksgiving”, y el “Fashion Designer Latinoamérica” son algunos de los recientes compromisos empresariales que Aray ha asumido con entero y total éxito.

¿Cómo quedaron sus planes artísticos en Venezuela?

Quiero continuar con mi carrera de periodista y presentador y estoy evaluando varias opciones que me están tentando… actualmente no tengo contratos en Venezuela, y no descarto seguir trabajando para la televisión de mi país… Mi público es venezolano y afortunadamente su cariño siempre me acompaña donde quiera que voy…

