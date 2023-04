Otro Escándalo! Arquidiócesis de Baltimore protegió 150 sacerdotes que abusaron de más de 600 niños

La arquidiócesis de Baltimore protegió a 150 sacerdotes católicos que abusaron de más de 600 niños.

Más de 150 sacerdotes católicos y otras personas vinculadas a la Arquidiócesis de Baltimore, Maryland, han abusado sexualmente de más de 600 niños en los últimos 80 años, según un informe publicado el miércoles.

El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, acusó a los miembros de la Iglesia Católica de décadas de encubrimiento y «increíble prevalencia» de abuso sexual en el documento de 463 páginas.

Los investigadores comenzaron su trabajo en 2018. El informe conmocionó y enfureció a las víctimas y activistas.

El arzobispo William Lori de Baltimore se disculpó con las víctimas y prometió que «un período reprobable en la historia de esta arquidiócesis» no será pasado por alto ni olvidado.

Se revisaron cientos de miles de documentos que datan de la década de 1940.

Más de 600 niños fueron abusados ​​por 156 personas en este informe, escribió Anthony Brown. «Pero el número real es probablemente mucho mayor». Según la encuesta, los niños aislados y vulnerables suelen ser víctimas de abusos.

Estos son a menudo jóvenes con estrechos vínculos con la Iglesia: monaguillos, miembros del coro, participantes en organizaciones juveniles de la iglesia, personas que trabajan en instalaciones de alojamiento. “La historia descubierta por la investigación es una de abusos generalizados, peligrosos y persistentes por parte de sacerdotes y otros empleados de la arquidiócesis”, dijo el fiscal general del estado en una reunión con el diario.

La Iglesia ha protegido a los delincuentes

El informe acusa a la Arquidiócesis de Baltimore de encubrir sistemática y metódicamente los abusos perpetrados por miembros de la Iglesia Católica.

“Una y otra vez, los obispos y otros líderes de la Iglesia han mostrado empatía por los abusadores más allá de cualquier compasión por los niños abusados”, dice el informe.

También enumera muchos casos en los que los líderes de la iglesia parecían defender a los clérigos acusados, en lugar de hacerlos responsables.

En su mayor parte, los invasores permanecieron en sus lugares o, en el mejor de los casos, fueron trasladados a otra parroquia. Además, las investigaciones realizadas por la Iglesia fueron realizadas por otros clérigos y no por expertos independientes, según el informe.

En un comunicado publicado en línea, el obispo Lori calificó las cuentas abusivas de «impactantes y desgarradoras».

«A la mayoría le resulta difícil imaginar que tales atrocidades puedan ocurrir. Las víctimas de todo el mundo conocen la dura verdad: esas malas acciones sucedieron».

Jean Hargadon Wehner, víctima de abuso en Baltimore en manos del orientador y capellán del colegio católico al que asistía, ha dicho que «sigue enojada», según informó la agencia Associated Press.

El presunto abusador de Wehner era A Joseph Maskell, mencionado en el informe como sospechoso de haber abusado de al menos 39 personas.

Antes de morir en 2001, Maskell negó las acusaciones y nunca fue procesado.

El año pasado, los abogados de las víctimas pidieron permiso al tribunal para hacer público el informe. La licencia se concedió el mes pasado, después de que un juez de Baltimore dictaminara que se podía hacer pública una versión editada.

En su versión pública, el documento evade los nombres y títulos de 37 personas acusadas de irregularidades. Los nombres se toman de los miembros de la iglesia, a través de citaciones para comparecer ante un gran jurado. Por lo tanto, se consideran secretos en Maryland. Esto no impide la publicación de una versión más completa en el futuro.

Al mismo tiempo, los legisladores de Maryland aprobaron este mes un proyecto de ley que pone fin al estatuto de limitaciones para las demandas civiles relacionadas con el abuso. Esta decisión levanta el límite de edad de 38 años para las víctimas de abuso sexual de menores.

El proyecto de ley, actualmente en el escritorio del gobernador del estado, permitiría un enjuiciamiento retroactivo.

