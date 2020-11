OVSP: Venezolanos están de acuerdo con aumentos en los servicios públicos si estos mejoran

De acuerdo al OVSP los venezolanos están de acuerdo con aumentos en los servicios públicos si estos mejoran

Caracas, Noviembre de 2020.-. En la última medición realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) entre los meses de abril y mayo del presente año, se pudo conocer que 58,1% de las personas encuestadas en 10 de las principales ciudades del país estaría de acuerdo con el aumento de las tarifas de los servicios públicos si estos presentan mejoras en su desempeño.

En este estudio destacaron que las ciudades occidentales: San Cristóbal, Maracaibo y Punto Fijo son las que presentan mayor proporción de personas dispuestas a pagar un aumento en la facturación de servicios con un 74,3%, 65,5% y 63,1% respectivamente. Este fenómeno podría deberse a que son las ciudades que peores evaluaciones emiten, por ejemplo, San Cristóbal valora de forma negativa el servicio eléctrico con 89,7%; mientras que, Maracaibo y Punto Fijo son las que peor evalúan el servicio de agua con 75,3% y 86,8% de quienes así opinan respectivamente.

Al respecto, el servicio de agua potable que reciben las ciudades de Punto Fijo y Maracaibo son las que indicaron la peor evaluación frente al resto. En cuanto al servicio de energía eléctrica, San Cristóbal, Barinas y Maracaibo encabezaron las ciudades que lo evaluaron de forma negativa, tendencia que se repite en San Cristóbal en lo que respecta al aseo urbano, ya que esta urbe andina es la segunda ciudad que peor califica el servicio de recolección de desechos sólidos.

Asimismo, las ciudades en las que hay menos usuarios con disposición a pagar mayores tarifas son Barcelona (47,9%), Ciudad Bolívar (48,6) y Porlamar (49,4%) ubicadas todas en el oriente de país, donde menos de la mitad de los ciudadanos afirmó estar de acuerdo con este incremento.

Al comparar la evaluación de los servicios de estas ciudades, se apreció que, Barcelona (67,6%) y Porlamar (52,5%) son las urbes que mayor evaluación positiva atribuyen al servicio eléctrico. Este hecho se repite en la capital del estado Anzoátegui al analizar el servicio de agua, ya que es la urbe con mayor calificación positiva en lo que a este refiere (47,9%); mientras que, Porlamar es la segunda ciudad que mejor apreció la recolección de desechos.

Adicionalmente, se pudo observar de acuerdo a la opinión de los usuarios, que en las ciudades con menores índices de calidad de los servicios hay mayor disposición a mejorar las tarifas asociadas al funcionamiento de estos. De igual forma, mediante entrevistas a profundidad con usuarios, la organización identificó que estos deben incurrir en gastos adicionales para obtener los servicios por vías no convencionales, además del impacto en sus labores cotidianas que esto implica, lo que puede relacionarse a esta tendencia en su disposición al pago de mejores tarifas en el entendido de recibir servicios más eficientes.

Agenda OVSP

Para conocer más detalles sobre este y otros estudios de percepción ciudadana, el OVSP invita a visitar la página web: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización, Twitter e Instagram: @observatoriovsp, a través de las cuales se invita a constantes actividades virtuales que realizan.

Para comunicarse con la organización puede hacerlo mediante el correo electrónico: ovsp.info@gmail.com.

Fuente: Comunicaciones OVSP

OVSP: Venezolanos están de acuerdo con aumentos en los servicios públicos si estos mejoran was last modified: by

En : Noticias Nacionales