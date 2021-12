“Oye y Gana” el programa de Rumbera FM en el que obtendrás muchos premios

Jennifer Vera y Arturo Borjas son los encargados de imprimir toda la chispa, ingenio y dinamismo a Oye y Gana el nuevo espacio que se transmitirá por Rumbera 98.7 FM a partir de este 1 de diciembre en el que los oyentes tendrán la oportunidad de divertirse y ganar fabulosos premios.

De lunes a viernes a partir de las 5:00pm las personas tendrán la oportunidad de interactuar y ser testigos y hasta voceros de las entregas de premios que los anunciantes de este espacio están dispuestos a entregar en cada transmisión.

Aquí el objetivo es pasarla bien, participar y obtener el reconocimiento que este dúo explosivo y divertido está dispuesto a ofrecer a su audiencia. Con ello motivarán al público para formar parte de este programa que ofrecerá sorpresas cada día.

“La intención es primero incentivar a los oyentes para que formen parte de Oye y Gana, pero con ello iremos evaluando cuáles son los sectores que más se comunicarán con nosotros para, aunque sea una vez por semana visitarlos y hacer transmisiones en vivo desde estos lugares en los que también llevaremos muchos premios”, dijo Vera.

Y es que tanto Jennifer como Arturo crearon este espacio para pasarla bien y llevar un entretenimiento radial auténtico, inigualable y muy participativo, rescatando la esencia de las “Invasiones sensacionales” a través de las que por medio de concursos se otorgan premios a los participantes.

“Queremos llevar alegrías a los zulianos y por eso estamos ya listos y emocionados por empezar este proyecto que me regresa a la radio y me permitirá estar muy de cerca con nuestros fieles oyentes”, dijo Borjas.

Así que, si no quieres quedarte sin tu premio, no dejes de formar parte de Oye y Gana y deleitarte con el humor, chispa y diversión que este par está dispuesto a ofrecer desde este 1 de diciembre por el dial de Rumbera 98.7FM

Contactos: @oyeygana, @jennivera_, @oyearturito

