Recorrido turístico por Palermo, Italia

¿Estás buscando una forma de conocer la historia, la cultura y la belleza de la Ciudad de Palermo?

Entonces te recomendamos que te apuntes a uno de los recorridos turísticos que te ofrecemos. Podrás elegir entre diferentes opciones, según tus preferencias y tu tiempo disponible. Todos los recorridos son guiados por expertos locales que te contarán los secretos y las anécdotas de esta fascinante ciudad.

Aquí te presentamos algunas de las opciones que tenemos para ti:

Recorrido por el centro histórico : Descubre los monumentos más emblemáticos de Palermo, como la Catedral, el Palacio Real, el Teatro Massimo y la Capilla Palatina. Admira la arquitectura y el arte que reflejan la influencia de las distintas culturas que han pasado por la ciudad a lo largo de los siglos. Duración: 3 horas.

Recorrido por los mercados: Sumérgete en el ambiente y los sabores de los mercados más típicos de Palermo, como el de Ballarò, el de Vucciria y el de Capo. Prueba las delicias de la gastronomía local, como los arancini, las panelle, el sfincione y los cannoli. Aprende sobre las tradiciones y las costumbres de los comerciantes y los habitantes de la ciudad. Duración: 2 horas.

Recorrido por Monreale: Visita la impresionante Catedral de Monreale, considerada una de las obras maestras del arte normando-árabe. Contempla los magníficos mosaicos que cubren las paredes y el techo, representando escenas bíblicas y de la vida de Cristo. Disfruta de las vistas panorámicas de Palermo y del mar desde el claustro y el jardín. Duración: 4 horas (incluye transporte).

Recorrido por Mondello: Escapa del bullicio de la ciudad y relájate en la playa más famosa de Palermo. Pasea por el paseo marítimo, rodeado de elegantes villas y palmeras. Báñate en las aguas cristalinas del mar Tirreno o practica algún deporte acuático. Degusta el pescado fresco y el helado artesanal en alguno de los restaurantes y cafeterías del lugar. Duración: 5 horas (incluye transporte).

Estos son solo algunos ejemplos de los recorridos turísticos que te ofrecemos. Si quieres saber más o reservar tu plaza, visita nuestra página web o llámanos al número que aparece abajo. No te pierdas esta oportunidad única de conocer la Ciudad de Palermo con nosotros.