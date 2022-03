“Pasarella Shop” se apoderó de la moda, el estilo, y look del show business venezolano

El proyecto captó la atención de grandes estrellas de la farándula nacional y al momento suman a su grupo de figuras, personalidades como: Aigil Gómez, Silvana Continanza, Isabella Rodríguez, Charyl Chacón, Vanessa Coello, Valentina Figuera, entre otras…

El proyecto “Pasarella Shop”, dirigido por Karina Trujillo y Ronald Vielma, se consagró en tiempo récord en el territorio venezolano, y es que a tan sólo meses de su lanzamiento oficial ya llevan la asesoría de imagen, cambios de look y estilos, de varias celebridades ligadas a la farándula nacional.

El objetivo de esta firma es presentarle al público en general lo nuevo y más reciente en materia de tendencia y vestimenta para damas; actividad que lleva a los directores involucrados a trabajar arduamente dentro y fuera del país, para que las propuestas de imagen y confección tengan equilibrio con todo lo que está ocurriendo en el extranjero en lo que a buen vestir se trata.

Vielma y Trujillo, dos venezolanos con amplia trayectoria en el campo de la moda, implantaron su proyecto en la ciudad de Caracas el pasado mes de diciembre (2021); y desde entonces han sumado importantes figuras de la farándula nacional a su grupo de exposición. Es así como al momento se permiten vestir a celebridades como: Aigil Gómez, Isabella Rodríguez, Silvana Continanza, Charyl Chacón, Vanessa Alaimo, Valentina Figuera, Vanessa Coello, Rosangélica Monasterios, Gizel Mobayed, Gabriela Rodríguez, Raquel Maza, Andreina Nedjme, Maite García, y otras más.

“Pasarella Shop nació como el sueño de Karina Trujillo. Una idea que no solo busca posicionar la moda en el país, sino que tratará de inspirar y ofrecer estilos de vida. Ambos nacimos en la ciudad de Cumaná Estado Sucre, y desde allí comenzamos a plasmar este proyecto que ahora se ha convertido en una realidad. Nuestro norte se orienta en apostar a Venezuela y por eso estamos trabajando incansablemente en este territorio” comentó Ronald Vielma.

El proyecto “Pasarella Shop” se encuentra exhibido en la ciudad de Caracas, específicamente en el Centro Comercial El Recreo; sin embargo, no descartan la idea de abrirse paso en el interior del país y mostrar parte de su actual colección en otros estados del territorio nacional donde podrán disfrutar de líneas de alta costura, casual, fashion, playa, y otras.

Para más información pueden seguir la cuenta de Instagram: @pasarellashop_10 / Jefe de prensa: Jheisson Rodríguez (@jheirod)