Un Poderoso sismo de 7.5 grados sacude México y dispara la alarma de Tsunami en Centroamérica. Hace pocos minutos se registró un sismo con una magnitud de 7,5, en la parte sur del territorio mexicano, a unos 12 kilómetros de la localidad de Crucerita, en el estado de Oaxaca.

El sismo ya ha sido evaluado y confirmado por sensores próximos a su epicentro, y por sus efectos ha sido categorizado como “sismo fuerte”.

Ciudadanos se encuentran alerta y compartieron distintos vídeos desde diferentes áreas donde ocurrió el temblor.

El sismo tuvo lugar a las 10.29 hora local (15.29 GMT). En un primer momento, el reporte preliminar registró una magnitud menor, de 7,1.

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló en un breve video desde el patio del Palacio Nacional de un «sismo fuerte» de magnitud 7,5, aunque aseguró que «no han reportado daños hasta el momento».

Poderoso sismo de 7.5 grados sacude México y dispara la alarma de Tsunami en Centroamérica was last modified: by

En : Noticias Internacionales