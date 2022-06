Polémico! Bill Gates afirma que las criptomonedas y los NFT son una farsa

LOS ANGELES, CALIFORNIA.- Nuevamente Bill Gates el creador del sistema operativo más usado de la historia, ha lanzado afirmaciones super polémicas al respecto de las criptomonedas y los NFT, las primeras actualmente en una crisis de mercado que ha provocado la caída de las mismas a mínimos que le han provocado estrés a más de uno en todo el mundo. El multimillonario ha afirmado que las criptomonedas y los NFT son una farsa.

Hablando sobre el cambio climático.

El co-fundador de Microsoft afirmó que en ningún caso pensaba que los NFT iban a ser ninguna revolución a largo plazo ni tampoco algo sostenible, bromeando asegurando que «imágenes digitales de caras de monos mejorarían el mundo inmensamente».

Y habló de este fenómeno como como algo que estaba basado directamente en «la teoría del más tonto». Este concepto, que hace referencia al ‘Greater Fool’, que se refiere a la idea de que a veces se puede ganar dinero mediante la compra de activos sobrevaluados, vendiéndolos posteriormente a un precio más elevado.

Lo que para él se traduce en que las criptomonedas son solo elementos especulativos que provocan distorsiones en los mercados reales, algo para lo que se supone no fueron creadas o al menos eso ha dejado entrever el misterioso creador del bitcoin.

Bill Gates tells us what he really thinks of Bored Apes at #TCClimate: pic.twitter.com/vBc8BaaTup

— TechCrunch (@TechCrunch) June 14, 2022